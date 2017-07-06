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Гарик Сукачев представит в Барнауле свой фильм об Алтае

2017/07/06 13:47

19 июля в 18:30 в кинотеатре "Мир" пройдет встреча с музыкантом Гариком Сукачевым. Он представит свой фильм "Алтайская песня".


Съемки этого документального фильма с элементами игрового кино начались 5 сентября 2016 года. Это совместный проект Первого канала, Русского географического общества, Гарика Сукачева и Harley-Davidson Новосибирск.

Сукачев проехал на мотоцикле по Чуйскому тракту через Алтайский край и Республику Алтай почти до границы с Монголией. Вместе с музыкантом ехали профессиональные операторы, которые снимали места, в которых он останавливался.

Значительное внимание в фильме уделено теме В.М. Шукшина, поэтому Гарик Сукачев согласился показать "Алтайскую песню" во время Всероссийского шукшинского кинофестиваля, который пройдет на Алтае 18-22 июля.

19 июля показ пройдет в кинотеатре "Мир", а 22 июля - на горе Пикет. Осенью 2017 года фильм покажут на Первом канале.

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