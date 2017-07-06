Гарик Сукачев представит в Барнауле свой фильм об Алтае

19 июля в 18:30 в кинотеатре "Мир" пройдет встреча с музыкантом Гариком Сукачевым. Он представит свой фильм "Алтайская песня".

Съемки этого документального фильма с элементами игрового кино начались 5 сентября 2016 года. Это совместный проект Первого канала, Русского географического общества, Гарика Сукачева и Harley-Davidson Новосибирск.



Сукачев проехал на мотоцикле по Чуйскому тракту через Алтайский край и Республику Алтай почти до границы с Монголией. Вместе с музыкантом ехали профессиональные операторы, которые снимали места, в которых он останавливался.