​Гастрольный сезон. 10 лучших осенних концертов в Барнауле

В сентябре в Барнауле начинается новый гастрольно-концертный сезон. Билеты уже поступили в продажу. Горожан ждет больше 30 представлений на любой музыкальный и театральный вкус. Мы выбрали десятку тех, что точно вызовут интерес.

Настоящим событием сентября станет концерт музыки из аниме Хаяо Миядзаки, знаменитейшего японца, подарившего миру фильмы «Унесенные призраками», "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоко" и, конечно, легендарный "Ходячий замок". 21 сентября в ДК "Сибэнергомаш" выступит камерный оркестр под управлением дирижера Котаро Кимура (сопрано - Сатоко Ота). Концерт будут сопровождать красивейшие видео-инсталляции.

Цена: 800-2000.

23 сентября в Барнаул приедет Егор Крид, любимец девушек и обладатель престижных музыкальных наград. Это артист, в рекордный срок заставивший всех говорить о себе. Он считается одним из самых успешных и востребованных артистов российского шоу-бизнеса. Концерт пройдет в ДК моторостроителей.

Цена: 1200-2700.

5 октября город посетит Григорий Лепс. Грандиозным представлением во Дворце зрелищ и спорта он отметит свой юбилей. "Рюмка водки на столе" и лучшие песни всего своего репертуара Лепс исполнит в программе #ТыЧегоТакойСерьезный. Это будет один из самых дорогих концертов сезона.

Цена: 1600-5000.

6 октября нас ждет ностальгический взрыв. Легендарный "Наутилус Помпилиус" отпразднует в Барнауле 35 лет творчества. Вячеслав Бутусов представит зрителям новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, ставшие гимном не одного поколения, а также современное прочтение песен из репертуара группы. Концерт пройдет в ДК моторостроителей.

Цена: 1200-4000.

15 октября на сцене ДК моторостроителей выступит самая яркая участница шоу "Голос" Наргиз Закирова. Концерт Наргиз - настоящий подарок для любителей этно- и рок-музыки. Эта исполнительница впечатляет не только своим сильным голосом, но и нетипичным поведением на сцене и колоссальной энергетикой.

Цена: 1000-3000.

24 октября с новой программой "Если завтра будет солнце" в Барнаул приедет Стас Михайлов, в одночасье ставший популярным после выхода в 2000 году песни "Без тебя". В программе будут и новые песни, написанные в последнее время, и те, которые всегда, при любых обстоятельствах, на любых площадках подпевает весь зал. Михайлов бесспорно соберет Дворец зрелищ и спорта.

Цена: 1500-4500.

1 ноября в театре музкомедии барнаульцев ждет феерическое шоу от Валерия Леонтьева. Легенда советской и российской эстрады отмечает юбилей - 45 лет на сцене. Леонтьев в одном шоу объединил лучшие песни разных лет, добавив немало блистательных премьер, безупречную хореографию, потрясающие костюмы и яркие спецэффекты.

Цена: 1800-4500.

16 ноября в ДК "Сибэнергомаш" пройдет концерт "Симфоническое КИНО". Это будет, безусловно, ярчайшая премьера. Легендарная музыка группы "Кино" прозвучит в исполнении самого Юрия Каспаряна (гитара) и большого симфонического оркестра. Специально для концерта сын Виктора Цоя Александр создал видеоряд, полностью отражающий стилистику легендарной группы.

Цена: 1200-2800.

21 ноября все, кто помнит 1990-е, могут как следует оторваться во Дворце спорта на фестивале, посвященном этой эстрадной эпохе. Горожан ждет трехчасовой танцевальный марафон. В фестивале участвуют те, кого все прекрасно помнят по школьным дискотекам: Kevin McCoy (ex. Bad Boys Blu), Андрей Разин и группа "Ласковый май", Кай Метов, Рома Жуков, Сергей Васюта и группа "Сладкий сон", Шура.

Цена: 800-2000.

Под занавес осеннего сезона, 30 ноября, в театре драмы выступит "Моральный кодекс" во главе с бессменным лидером Сергеем Мазаевым. Это один из самых уникальных коллективов на российской рок-сцене, так любимый зрителями за неординарный стиль. Они первыми стали играть танцевальный рок-н-ролл и диско-рок. У барнаульцев будет возможность оценить всю многогранность коллектива.

Цена: 1200-3500.

Помимо этого, в город с концертами приедут группа "Любэ", Олег Митяев, Александр Маршал, Хор Турецкого, Александр Малинин, Ирина Круг, ВИА "Синяя птица" и много других звезд. Творческий вечер проведет Чулпан Хаматова, юмористическое шоу покажут "Уральские пельмени" и Елена Степаненко. Будет несколько интересных театральных постановок из столицы. Следите за нашей афишей.

Надежда Тиунова.