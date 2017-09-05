Гастропаб 13 устроит фестиваль стрит-фуда и распродажу утвари ​на День города

16 сентября, в День города и края, на площадке перед гастропабом 13 снова пройдёт ярмарка-распродажа предметов интерьера и кухонной утвари. А повара "Тринашки" организуют мини-фестиваль стрит-фуда.

"Мы приготовили для жителей и гостей города много полезных и красивых вещей, которые облегчат быт и создадут уютную и индивидуальную атмосферу", - рассказывает управляющий гастропаба Андрей Кондрашов.



В закромах старейшего бара Барнаула собралось много всего интересного: французская посуда из ударопрочного стекла, подсвечники в колониальном стиле, коллекционные кувшины, брендированные кружки, винтажные штопоры.

Есть в ассортименте и индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Например, факелы для старого интерьера бара 13 делал известный художник по металлу Эдуард Добровольский. А модель одного стула увидели на известной картине "Дали, повернувшись спиною, пишет портрет Галы, повернувшейся спиною…" и воплотили в жизнь.

Повара тоже готовятся к ярмарке: помимо блюд к фестивалю стрит-фуда, они составляют карточки со своими любимыми рецептами. И каждый покупатель станет счастливым обладателем рецепта от поваров гастропаба 13.

В меню стрит-фуда планируются сэндвичи с алтайской подкопчённой свиной грудинкой, колбаски собственного производства, русские пироги с капустой и грибами, чаи с горными травами, фирменные морсы от барменов.

Среди гостей гастропаба 13 проведут беспроигрышную лотерею. Ярмарка пройдет на площадке перед гастропабом на пл. Победы, 1 с 11:00 до 16:00.