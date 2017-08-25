Адреса и цены. ​Где в Барнауле можно поесть модные бургеры

Популярность бургеров набирает обороты. Из обычного фастфуда они перешли в разряд полноценных кулинарных блюд, меняясь не только в цене, но и во вкусовых качествах. Мы составили список мест, где барнаульцы могут приобщиться к этому модному гастрономическому течению.

Mama, Ya Poel



Это одно из наиболее популярных заведений города, специализирующихся на приготовлении бургеров. Здесь вам предложат бургеры с оригинальными названиями, дополнить которые можно летними салатами и фирменным морсом. Так же в меню имеются супы и ряд мясных блюд, приготовляемых на гриле. За дополнительную плату заведение предоставляет услугу проведения мастер-классов по приготовлению бургеров для детей.

Средний чек: 500 рублей

Адрес: Ленина проспект, 44-а.

КрафтБургерБар

Основное отличие этого заведения - широкий ассортимент крафта и крепкого алкоголя. Здесь предлагают фирменные закуски, среди которых можно обнаружить как обычные картофельные чипсы, так и ростбиф. Почитатели стейков смогут порадовать себя любимым блюдом с выбранной степенью прожарки. Помимо мясной составляющей в меню имеются овощи, приготовленные на огне.

Средний чек: 300 рублей

Адрес: Сухэ-Батора, 3.

Buffalo

Бургерная открылась 3 июля. Заведение разместилось в двухэтажном здании в центре города. В меню, помимо основных блюд в виде бургеров, входят стейки из мраморной говядины, овощи, фирменные соусы и напитки. Так же здесь возможно отведать бизнес-ланч за крайне демократичную цену.

Средний чек: 300 рублей

Адрес: Мерзликина, 8-б.

Мяsо

Любители сладкого будут рады увидеть в ассортименте мягкое мороженное с различными топингами. В качестве напитков посетителям предлагаются коктейли, в том числе протеиновые, а имениннику гарантируется скидка 50% на любой бургер в меню. В ночное время проводится развлекательная программа с живой музыкой.

Средний чек: 400 рублей

Адрес: Социалистический проспект, 116.

Barney Burgers

Cамая маленькая бургерная в этом списке. В заведении есть возможность предварительного заказа к определенному времени. Разнообразие в меню вносят шаурма и пицца. В качестве напитков предлагают пиво и кофе. Чтобы скоротать время ожидания блюда, посетители могут воспользоваться игровой приставкой.

Средний чек: 250 рублей

Адрес: Крупской, 96.

Текст и фото: Артём Гусельников.