Где в Барнауле посмотреть Чемпионат мира по хоккею 2017

81-й чемпионат мира по хоккею в самом разгаре. Некоторые матчи уже прошли, но спортивный азарт болельщиков продолжает расти. Например, сегодня нас ждут несколько интересных матчей. "Афиша.Алтапресс" выяснила, где барнаульцы смогут увидеть прямые трансляции матчей главного хоккейного события года.

Парковка ТРЦ "Арена"



Торговый центр "Арена" не первый год проводит прямые трансляции спортивных матчей. На большом экране болельщики, не выходя из своих автомобилей, смогут поддержать сборную России. Вход свободный для всех желающих.

Адрес: Павловский тракт, 188, тел. 72-20-22. Вконтакте

Ледовый дворец спорта "Динамо"

На втором этаже Карандин-Арены также будут проходить трансляции матчей на большом экране. Дворец приглашает насладиться игрой нашей сборной дружной компанией в атмосфере настоящего хоккея и на себе почувствовать холодный дух ледовой арены.

Адрес: Жасминная, 3, тел. 25-36-83. Вконтакте

"Мама, я поел"

Бургерная в центре города предлагает не только посмотреть трансляции на большом экране, но и поучаствовать в розыгрыше призов. Заказывать столы стоит заранее, минимальная сумма заказа при бронировании - от 300 рублей. А символика нашей сборной гарантирует скидку 10%.

Адрес: пр. Ленина, 44-а, тел. 50-07-87. Вконтакте

Клуб "Гараж"

Заведение предлагает посмотреть матчи Чемпионата мира 2017 в дружелюбной и спортивной атмосфере. Здесь проходят акции по меню во время прямых трансляций, а при заказе стола заранее – кальян в подарок. Вход свободный.

Адрес: ул. Георгия Исакова, 149-а, тел. 39-09-22. Вконтакте

Бар "Ганс"

"Ганс" приглашает посмотреть трансляции матчей на большом экране (4х2 метра) и на телевизорах. Чтобы занять место удобнее, лучше заказать столик заранее, платы за вход и бронирование мест нет.

Адрес: ул. Партизанская, 92, тел. 25-97-97; пр. Ленина, 106, тел. 28-22-88; ул. Взлетная, 2-e, тел. 53-81-51. Вконтакте

Ближайшие матчи Чемпионата мира по хоккею 2017:

Группа A 15.05, 21:15 Дания – Италия

Группа B 15.05, 21:15 Канада – Норвегия

Группа A 15.05, 01:15 Россия – Латвия

Группа B 15.05, 01:15 Франция – Словения

Группа A 16.05, 17:15 Швеция – Словакия

Группа B 16.05, 17:15 Беларусь – Норвегия

Группа A 16.05, 21:15 Россия – США

Группа B 16.05, 21:15 Чехия – Швейцария

Группа A 16.05, 01:15 Германия – Латвия

Группа B 16.05, 01:15 Канада – Финляндия.

Время местное.

Дарья Мальцева.