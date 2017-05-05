​Где в Барнауле пожарить шашлык и сколько это стоит

В теплые деньки кажется, что весь города (и пригород, конечно) пахнет шашлыками. Пора выбираться на природу. Жарить мясо на балконах многоэтажек, во дворах, скверах, парках и лесах строго запрещено. Это грозит внушительным штрафом. Но в Барнауле есть и специально оборудованные места для приготовления этого традиционного блюда.

Гриль-площадки в парке "Арлекино"



В одном из секторов парка расположено несколько беседок разной вместимости, которые можно взять в аренду. Площадка находится в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Посетителям предлагают беседку и мангал.

У беседок подороже есть свет, розетки и умывальник. С понедельника по пятницу цена в час - 250 руб. за 6 человек, 300 руб. - 10 человек, 400 руб. - от 15 до 25 человек. В выходные и праздничные дни чуть дороже - 300, 400 и 500 рублей за час соответственно.

Адрес: ул. Г. Исакова, 149-а (вход со стороны ул. 42-ой Краснознаменной бригады, правый сектор парка).

Оздоровительный комплекс "Крылатых"



В лесной зоне располагаются большие беседки. Беседка на 20 человек стоит 600 руб. в час. На 25 человек - 700. В стоимость входит мангал. В беседках есть розетки. Комплекс предлагает и открытые зоны. Они представляют себой стол со скамейками, большой зонт и мангал. Это обойдется барнаульцам в 400 руб. за час.

Адрес: ул. Власихинская, 69-т.

Парк-отель "Чайка"

Здесь посетителям предлагают несколько беседок разной вместимости в березовой роще. До 15 человек - 2 000 руб., до 30 человек – 4 000 руб., до 40 человек – 6 000 руб., до 60 человек 80 00 руб., до 80 человек – 11 000 руб., до 100 человек – 14 000. Стоимость указана за шесть часов пребывания. Мангал входит в стоимость.

Необычно можно провести время в шале. Здесь есть кухня с обеденной зоной и барной стойкой и комната отдыха с мягкой зоной и большими витражными окнами с видом на лес. А так же огороженный домик с уличной крытой беседкой. Вместительность дома до 15 человек, стоимость - 2000 руб. в час.

Адрес: пос. Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4.

Лыжная база "Локомотив"

На лыжной базе 10 открытых беседок разных размеров. Приготовить шашлыки здесь можно и большой, и маленькой компанией. Желающих арендовать эти площадки год от года все больше, так что бронировать лучше заранее. Горожан привлекает близость к городу и возможность поиграть здесь же в футбол и волейбол. Вместимость беседок до 20 человек. Мангал предоставляют. Стоимость - 2 500 руб. в день.

Адрес: ул. Кутузова, 140, телефон 29-31-23.

Стрелковый комплекс "Олимпийский"

На большой базе в охотничьем стиле расположено несколько беседок. Все они крытые. Здесь бонусом к беседке вы получаете мангал, решетку для мяса, шампура, теплые пледы и даже спортивный инвентарь - мячи, канат, обручи и скакалки. В общем, время можно провести не только вкусно, но и с полезно. Цена на беседку вместимостью до 10 человек – 500 руб. в час. Если больше 10 - 600 руб..

Адрес: Барнаул, ул. Власихинская, 69-ф.

Парк-отель "Лесные дали"

На территории отеля в ленточном бору расположено около 20 пикниковых зон. Здесь есть все необходимое для отдыха: мангал, крытая беседка. За отдельную плату отдыхающим предоставляется уголь и печь с казаном. Стоимость в выходные дни - 250 руб. с человека. В обычные - 200 руб.

Адрес: ул. Широкая просека, 17.

Что взять с собой

Обычно в стоимость беседок входит мангал. А вот угли лучше взять с собой, если в магазине цена на него от 100 руб., то на базах он будет стоить как минимум 150. Решетку для мяса лучше тоже прихватить, часто на базах ее просто нет. В магазине она стоит от 130 руб., шампуры от 70 руб. Для тех, кто не любит возиться с разведением огня, в магазинах жидкость для розжига - от 20 руб. Ну и самое важное - мясо. Шашлык из свинины в этом сезоне обойдется в 250-350 руб. за килограмм, из курицы - 200-250 руб. в зависимости от маринада и качества мяса.

Юлия Жиденева.