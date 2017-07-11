Где в Барнауле оставить пса и кота, пока вы едете на море

Пора отпусков в разгаре. Если вы хотите уехать на моря, но вам не с кем оставить домашнюю живность, не беспокойтесь - в городе достаточно комфортабельных гостиниц для домашних животных, оборудованных всем необходимым.

ЗооНяня



Работники "ЗооНяни" обещают бережный и внимательный уход за каждым гостем, потому что понимают, как тяжело пернатым и лохматым менять обстановку и жить какое-то время без хозяина.

Перед размещением в гостинице все животные обязательно проходят осмотр у ветеринарного врача. Обратите внимание: если ваш питомец агрессивно себя ведёт или не имеет прививок, специалисты гостиницы могут вам отказать.

Животные при смене обстановки испытывают стресс, так что лучше заранее позаботиться привычном корме. Оговорите с гостиницей, чем будут кормить животное, в каком объеме и сколько раз в день.

Каждое животное содержится в индивидуальных вольерах, это исключает стресс и травмы. Сотрудники стараются расположить к себе питомцев с помощью любимых игрушек, которые привезёт хозяин.

Стоимость:

300 рублей в сутки для кошек, 400 рублей - для собак. Если же вы собираетесь оставить здесь свою морскую свинку или попугая (или любого другого любимца), оговорите стоимость с администратором. Действует услуга зоотакси - от 100 рублей.

Контакты: Адрес: ул. Власихинская, 57, корпус 2. Телефоны: 58-44-28; +7 923 161-3535.

Теремок

Зооотель имеет площадку для выгула животных, на территории построены вольеры для собак на свежем воздухе, есть помещение для собак мелких пород, кошек, кроликов, хорьков, птиц и других домашних питомцев. "В нашем зооотеле они не почувствуют себя одинокими и покинутыми. Мы будем заботиться о вашем питомце так, как он привык, учитывая характер и индивидуальные особенности каждого животного", - говорят в отеле.

В "Теремке" предусмотрено несколько вариантов кормления гостей: домашнее питание, знакомое питомцу, или стандартные корма для животных. Лучше будет, если вы подробно опишете рацион питания и режим подачи пищи, максимально повторяющий домашний. "Теремок" принимает только здоровых постояльцев (без инфекционных заболеваний или обострения хронических болезней). При размещении животного вы должны подробно рассказать сотрудникам о здоровье питомца, его характере, пристрастиях и антипатиях.

Для лучшей адаптации животного в новых условиях нужно привезти из дома личные или любимые вещи питомца - миски, лотки, игрушки, любимый коврик, игрушку. В стоимость услуг отеля входит: выгул два-три раза в день, кормление, уборка вольера, уход за животным, чесание за ушком. Питание в стоимость не входит.

Стоимость:

зависит от сезона. Мелкие собаки (до 10 кг ): от 250 до 325 рублей в сутки. Средние собаки (10- 30 кг ): от 300 до 390 рублей в сутки. Крупные пёсики (более 30 кг ): от 350 до 455 рублей в сутки. Кошек, хорьков, шиншилл можно разместить за плату от 250 до 325 рублей в сутки, а грызунов, кроликов и птиц – от 200 до 260 рублей в сутки.

Контакты: Адрес: с. Лебяжье, ул. Школьная 65-е. Телефон: 69-85-09.

Абажур

При ветеринарном госпитале открыта временная передержка кошек и собак. Вашим питомцам предоставят индивидуальные гостиничные номера. Особенно подчёркивают в гостинице то, что животных содержат без клеток. Хозяину, оставляющему здесь своего любимца, обещают ласковое обращение, регулярный выгул и кормление, круглосуточный контроль за здоровьем под наблюдением ветеринара.

Стоимость:

От 250 рублей в сутки.

Контакты: ул. Весёлая, 5. Телефон: 69-83-00.

Охраняй

Барнаульская школа спортивной дрессировки собак тоже принимает собак, причём на длительное время. Заплатив 20 тыс. рублей в месяц, вы сможете отдать собаку на спортивные секции: общий курс дрессировки (ОКД), защитно-караульную службу (ЗКС) и другие. После сдачи этих нормативов школа бесплатно подготовит вашего четвероногого друга к соревнованиям чемпионата России.

Стоимость: Гостиница для собак - от 300 рублей за сутки. Гостиница с дрессировкой - от 500 рублей за сутки.

Контакты: ул. Горно-Алтайская, 21. Телефон: +7 905 084-56-38.

Можно найти и частных лиц, готовых приютить вашего питомца. К примеру, объявления о передержке домашних животных размещают на сайте «Авито». Такая услуга стоит от 250 до 500 рублей в сутки. Плюс такой домашней гостиницы в том, что ваш любимец будет жить дома, без вольеров и клеток. Также няню своему четвероногому другу вы можете найти на сайте dogsy.ru. Так называемые догситтеры, то есть люди, которые обожают собак и могут взять четвероногого друга к себе в дом, пока его хозяин в отъезде, обещают не только заботиться о животных, но и найти к ней индивидуальный подход, играть, пускать к себе в кровать и, конечно, чесать за ушами. В стоимость передержки входит только проживание питомца. Все дополнительные расходы оплачиваются отдельно (транспортировка, питание, медицинские и непредвиденные расходы). Стоимость проживания собаки: от 350 до 500 рублей в сутки.

Николай Угрюмов,

директор "Клиники доктора Угрюмова":

У нас тоже есть гостиница для животных. Это очень рискованно, на самом деле. Если у вас есть только вы и кот, допустим (а уезжаете вы надолго), мы просим еще какие-нибудь контакты на случай, если, извините, с вами что-то случится. Гостиница всегда вправе отказать вам, если животное проблемное - слишком большое или агрессивное. Перед тем, как взять животное на "хранение", его обязательно должен осмотреть врач. Лучше, если у кота или собаки есть прививки. Это сохранит ваше время и время доктора. Можно, и даже нужно, заключать договор с гостиницей: так вы юридически будете уверены, что с вашим любимцем ничего не случится.

Оксана Килина.