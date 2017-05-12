​Герои сериала "Универ" вернутся на телеэкраны в юбилейном сезоне

15 мая в 20:00 на телеканале ТНТ стартует юбилейный 20-й сезон комедийного сериала "Универ". В этом году он празднует 10-летний юбилей. Это сериал с особенным чувством юмора, сотнями лайфхаков на все случаи жизни и хорошей самоиронией.

Из года в год, из сезона в сезон, молодежь выбирает «Универ»: по статистике, в среднем за 10 лет, каждый четвертый молодой россиянин следит за развитием событий в бессменной общаге.



В новом сезоне знаменитая блондинка Маша Белова пуститься во все тяжкие. Причиной тому послужит ее расставание с Валентином Будейко, который вроде как собирался делать предложение, но что-то пошло не так. Однако, как говорится - не было бы счастья, да несчастье помогло. Маша неожиданно для всех откроет в себе талант актрисы и снимется в рекламном ролике.

На голову Майкла обрушится приличное наследство от дяди из Адлера. Ему достанется дом на берегу моря, из которого может получится отличная гостиница. Во всяком случае, так думает сам Майкл, поэтому и решает навсегда уехать из родной общаги. Но разве Антон может отпустить лучшего друга воплощать мечту.

Украшением нового сезона "Универа" станет не одна, а сразу две вишенки. В блок заселятся сестры-двойняшки Ника и Вика из Нижнего Новгорода. На новеньких сразу же положат глаз Антон и Майкл, ведь они теперь мужчины свободные. Только не факт, что сестрам такие ухажеры придутся под стать.

Фото: пресс-служба ТНТ.