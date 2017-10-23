​Главный российский Дед Мороз приедет в Барнаул из Великого Устюга

12 ноября Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Барнаул. Правительство Вологодской области и телекомпания НТВ снова организуют совместную социальную кампанию "Путешествие Деда Мороза".

Тур по городам России начнется с 1 ноября. Следить за передвижением Деда Мороза россияне и жители других стран смогут в эфире телеканала НТВ. Завершится путешествие в Москве 31 декабря.



12 ноября в Барнауле пройдет встреча Российского Деда Мороза и Деда Мороза Алтайского края. Российский Дед Мороз поздравит своего брата с юбилеем (Алтайской резиденции в этом году исполняется пять лет), а наш дедушка покажет достопримечательности города. Вместе Морозы откроют "Школу волшебников" в детском городе профессий КИDВИЛЬ, посетят зоопарк и встретятся с детьми в Алтайской резиденции Деда Мороза.

В этот день в 16:00 в парке "Лесная Сказка" пройдет городской праздник. Все жители Барнаула могут лично увидеть Российского Деда Мороза, поучаствовать в конкурсах и получить подарки от волшебников и партнеров праздника.

По проекту российский Дед Мороз исполнит несколько желаний барнаульских детей, тех, кто лично писал ему в Великий Устюг, посетит детские дома и встретиться с представителями СМИ и фондами.

В прошлом году главный Дед Мороз страны также приезжал в Барнаул.