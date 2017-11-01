​Группа "Чёрный Обелиск" впервые представит в Барнауле акустическую программу

Культовая группа "Чёрный Обелиск" представит в Барнауле первый в своей истории акустический альбом. Зрителей ждёт большой концерт из двух полноценных отделений – эксклюзивного акустического и традиционного электрического.

Впервые слушатели "Обелиска" смогут оценить любимые песни в одном концептуальном шоу. Акустическая часть программы станет live-премьерой полноценного unplugged-альбома "Чёрного Обелиска", над которым команда работает в данный момент.



Бытует мнение, что акустическое звучание совершенно не характерно для жёсткой и брутальной музыки "Чёрного Обелиска", поэтому свежие и хорошо известные песни зазвучат совершенно по-другому, в новой обработке и с новыми аранжировками. Группа готовит своего рода эксперимент, который планирует провести вместе со зрителями.

Любимые и легендарные композиции разных лет, новые песни, специальные гости и расширенный состав – всё это презентация первого акустического альбома группы "Чёрный Обелиск".

Во второй части концерта зрителей ждут фирменный живой звук и безудержная энергетика. Это будет полноценный электрический сет с главными хитами культовой команды.



Место: клуб "Питер"

Время: 6 декабря, 19:00

Цена: 600-800.

Фото: dark-world.ru.