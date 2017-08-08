​Группа "Кукрыниксы" приедет в Барнаул с юбилейным прощальным туром

20 октября в Барнауле с юбилейным концертом выступит прославленная российская рок-группа "Кукрыниксы". Несколько недель назад музыканты объявили о распаде группы.

"Кукрыниксы" создал Алексей Горшенев (Ягода), младший брат Михаила Горшенева (Горшка), лидера группы "Король и Шут" 20 лет назад. Музыкальный стиль группы менялся со временем. Сначала это был панк-рок, а после постпанк, готика и альтернатива. Впервые группа выступила в клубе "Полигон" 28 мая 1997 года. Примерно через год компания Manchester Files выпустила дебютный альбом с 12 композициями.



В плей-лист юбилейного концерта музыканты обещали включить все хиты, значимые песни, на которых строилась музыка и жизнь группы. Большой гастрольный тур группа проведет с осени 2017 года до весны 2018-го, а после проект перестанет существовать.

О том, что группа заканчивает творческий путь, "Кукрыниксы" объявили на своем официальном сайте. "Ваша поддержка и любовь бесценна и велика! За все эти годы, именно вы дали нам возможность не сомневаться в наших делах и планах! Много интересных людей, музыкантов, звукорежисеров, техников, администраторов, фан-клубов, единомышленников коснулось нашего творчества и все они, безусловно, останутся в нашей истории! Истории, которая завершается!" - говорится в сообщении.

По мнению лидера группы Алексея Горшенева, под названием союза карикатуристов группа существовать не может. Между тем, Алексей полон новых идей, так что на базе группы "Кукрыниксы" начнет свою жизнь другой проект - "Горшенев". Обещано, что изменения коснутся не только названия, но и состава, музыкального направления и в целом концепции.

Место: клуб "Фараон"

Время: 20 октября, 18:00

Цена: 1400-2700.