​Группа "Любэ" соберет на юбилейный концерт барнаульский Дворец зрелищ и спорта

В Барнауле пройдет грандиозный концерт "Любэ", посвященный юбилею бессменного лидера и солиста группы Николая Расторгуева. В этом году ему исполнилось 60 лет.

В 1989 году группу создал продюсер и композитор Игорь Матвиенко. Он решил, что новый коллектив должен отличаться от всего, что было в то время на эстраде. В итоге получилась национально-патриотическая команда, которая исполняла песни с элементами фольклора, военной тематики, авторской песни и лирических произведений.



Кандидата на роль лидера и вокалиста подыскивали долго. Изначально эту роль предлагали Сергею Мазаеву, но потом на должность был утвержден бывший коллега Матвиенко по работе в ансамбле "Лейся, песня" Николай Расторгуев.

Название группе придумал именно он: слово "любэ" знакомо ему с детства, оно происходит от украинского слово "любе" и на молодёжном сленге означает "любое, всякое, разное" показывая, что коллектив в своем творчестве ориентирован на различные жанры и поет для всех.

Сейчас "Любэ" - обладатели бесчисленных премий "Шансон года", "Песня года" и "Золотой граммофон". В концерте прозвучат всеми любимые и ставшие народными хиты "Давай за", "Главное, что ты есть у меня", "Ребята с нашего двора", "Там, за туманами", "Комбат", песни из кинофильмов и другие.

Место: Дворец зрелищ и спорта

Время: 22 октября, 18:00

Цена: 800-4000 рублей.