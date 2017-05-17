​Итальянская джазовая вокалистка и композитор даст концерт в Барнауле

Она родилась и выросла в Неаполе и с самого детства была погружена в атмосферу джаза. Ее родители - большие любители классической и джазовой музыки, так что в доме было полно инструментов и записей.



Вокалистка пробовала себя в разных стилях: от церковного хора до джазового ансамбля, от классики до электроники. Музыка, по её мнению, не имеет границ с точки зрения способов выражения. Девушка со свободным духом и целеустремлённостью, Лаура в какой-то момент стала ориентироваться на импровизацию. Она путешествует и учится у таких великих музыкантов, как Рой Харгров, Грегори Хатчинсон (наставник Лауры), Джонни О'нил, Курт Эллинг, Мишел Хендрикс, Питер Бернстайн, Дэвид Кикоски.

В июле 2014 года Лаура получила степень бакалавра в области иностранных языков и культуры университета Suor Orsola Benincasa в Неаполе. Её диссертация "Объединяющий язык: джаз” получила одобрение за оригинальность темы. Лаура исследовала влияние пересечения разных культур на джазовую сцену.

В октябре 2015 года Лаура выиграла конкурс WinJazz с композицией "Blue Moon", которую она представила на Filodrammatica в Rijeka (Хорватия) и в Casa del Jazz в Риме (Италия) для WinJazz Festival. После этого, вокалистка начала работать на своим дебютным альбомом. Сейчас, Лаура выступает в клубах и на различных фестивалях со своей группой.

Дарья Мальцева.