​Как в Барнауле отметят День России

12 июня в стране будут отмечать День России или День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Барнаул присоединится к торжествам большими концертами, фестивалями и флэш-мобами.

В 11:00 на пл. Советон начнется первый чемпионат города по дуатлону. Спортсменам предстоит пробежать пять километров, затем проехать на велосипеде 20 километров и еще 2,5 километра пробежать. Все будет происходить на кругах в границах от пл. Октября до ул. Никитина.

В 12:00 праздничные события начнутся в парках "Арлекино", "Солнечный ветер", "Лесная сказка", Центральном, а также на площади Ветеранов и парковке у "Сити-центра".

На площади Сахарова праздник стартует в 16:00 фестивалем ГТО для работающей молодежи. В это же время начнется праздничная программа "Россия - сильная держава! Потом здесь проведут флешмоб "Русь танцевальная". Любой желающий может присоединиться и потанцвать на главной концертной площадке города, нужно только отправить заявку.

Студенческие отряды представят творческую программу в 17:30. Через час начнется гала-концерт рок-групп из городов Сибири "Наш общий дом – Россия", который в 20.00 сменит праздничное музыкально-хореографическое представление.

Вечером на пл. Сахарова дадут концерт ансамбль "Огоньки" и мужской хор под управлением Александра Афанасьева. Сразу после этого концерта на главной сцене города лучшие песни споет Варвара - одна из самых интересных певиц на отечественной фолк-сцене. В 22:45 горожан ждет праздничный фейерверк.

Свои события в этот день организуют и политические партии.



На речном вокзале пройдет open-air "Мы вместе". Здесь будет большой праздничный вечер: на открытом воздухе выступят оркестр "Сибирь", Лев Шапиро и его друзья, молодёжный ансамбль песни и танца "Алтай", финалисты музыкального телепроекта "Поверь в себя", вокальная группа АлтГПУ "8 марта". А в 18:30 барнаульская пилотажная группа "Открытое небо" устроит на речном вокзале грандиозное авиашоу.

Для тех, кто не хочет проводить этот день в раздумьях о судьбах родины, есть два события, не связанных с Днем России. В 17:00 в спортпарке Смертина начнется Фестиваль уличного кино. На открытой площадке покажут фильмы-лауреаты I Фестиваля экранизаций режиссеров из Москвы, Челябинска, Перми, а также две работы алтайских кинематографистов, а также проведут мастер-классы по созданию фильмов и обучат актерскому мастерству. В парке "Эдельвейс" в этот день пройдет фестиваль красок Happy Holi Fest. Горожане единовременно запустят тонны краски в небо.

