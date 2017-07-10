​Как пройдут Шукшинские дни-2017 на Алтае

Два дня фестиваль будет проходить в Барнауле, а затем по традиции переедет в города и районы края. Завершатся Шукшинские дни на родине писателя в Сростках.

Дни Шукшина на Алтае откроются 18 июля в Барнауле. Торжественное открытие пройдет в 13:00 возле памятника писателю на одноименной улице. В 17:00 на площади перелд театром драмы покажут спектакль "Степка" по мотивам рассказов Шукшина, а в 18:00 гости фестиваля пройдут по красной дорожке у театра и устроят автограф-сессию.



19 июля в Барнауле начнутся конкурсные показы фильмов кинофестиваля. Сеансы будут бесплатными, нужно будет получить пригласительные в кассах кинотеатров. Какие фильмы и когда покажут в Барнауле, смотрите здесь. Помимо конкурсной программы, покажут и документальный фильм Гарика Сукачева "Алтайская песня", съемки которого проходили на территории края с сентября прошлого года. Впервые в этом году организуют показ лучших мировых короткометражек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

20 июня в 12:00 Шукшинские чтения откроют в Центральной городской библиотеке Бийска. В эти дни в Белокурихе, Бийске, Барнауле и Поспелихе также будут показывать полнометражное и короткометражное игровое кино. В селе Смоленском откроют Соболевские литературные чтения.

Народные гуляния в Сростках начнутся с 9:00 в субботу, 22 июня. Здесь по традиции проведут чтения и песенный фестиваль, откроют выставки и устроят творческие встречи с писателями. С 14:00 до 18:00 будет работать выездная фотовыставка "Вся Россия идет к Шукшину". В 16:00 стартует художественно-публицистическая программа "Земля Шукшина", а в 18:00 на Пикете выступит группа "Лев Шапиро и друзья" с концертной программой "Алтайский ветер". В 20:00 прямо на горе покажут фильм Гарика Сукачева "Алтайская песня".

Полную программу праздника можно посмотреть на сайте краевого Управления по культуре.

Фото: архив редакции.