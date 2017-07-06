​Какие фильмы покажут в Барнауле на Шукшинском кинофестивале-2017

18 июля в крае открывается Шукшинский кинофестиваль. В конкурсной программе участвуют 9 кинолент, большинство из которых представят режиссеры, актеры и члены съемочной группы. Почему стоит посмотреть эти кинокартины, рассказывает "Афиша.Алтапресс".

Его дочь



Мелодрама, 2016. Режиссер Татьяна Эверестова

Фильм о девочке-первоклашке из небольшой деревеньки в Якутии покажет историю о разочаровании ребенка. Главная героиня Таня не хочет, чтобы мир вокруг менялся, но начинают происходить события, которые она не готова принять. Это автобиографическая лента, в которой нет звездного состава актеров, но есть живая история, а именно такие фильмы часто побеждают на Шукшинском фестивале. К слову, фильм уже завоевал приз Уральского кинофестиваля за лучший дебют и номинирован на премию "Золотой орел".

Золотая рыбка



Драма, 2015. Режиссер Александр Галибин

Народный артист России Александ Галибин известен ролью Мастера в экранизации булгаковского романа. Его новая работа – история семьи, находящейся в эвакуации в Киргизии в 1946 году. В борьбе за жизнь дети подбирают на развалинах домов все, что найдут, и в числе их находок оказывается сказка Пушкина "Золотая рыбка". Так чтение перед сном дарит мальчишкам надежду на исполнение заветного желание – возвращения отца. Фильм представит продюсер ленты Борис Токарев.

Птица



Социальная драма, 2017. Режиссер Ксения Баскакова

Сценаристом фильма о дружбе рок-звезды и девочки-подростка выступила одна из самых известных современных драматургов России Ярослава Пулинович. То ли ее старания, то ли прекрасная игра Ивана Охлобыстина, исполняющего роль главного героя Олега Птицына, принесли фильму признание критиков. Фильм был отмечен не только в отечестве, но и получил призы кинофестивалей в Шанхае, Мексике, Индии и Соединенных Штатах. Вообще, нет такой номинации, где фильм бы не был отмечен жюри. Узнать секрет успеха можно будет у режиссера, которая приедет в Барнаул для представления фильма.

После тебя



Драма, 2016. Режиссер Анна Матисон

Столько надежд давал барнаульскому зрителю этот фильм, главная из которых – приезд Сергея Безрукова. Увы, Сергей Витальевич наш город не посетит, но вот его супруга Анна Матисон приедет на Шукшинский кинофестиваль, чтобы представить свой фильм. И хоть вживую увидеть Безрукова не удастся, на экране он появится, причем в компании Владимира Меньшова, Алены Бабенко, Сергея Газарова и других актеров. А еще в этом фильме, рассказывающем о танцоре, лишенном возможности заниматься любимым делом, появятся известные хореографы Алла Духова и Раду Поклитару, а также дирижер Валерий Гергиев.

Иван



Военная драма, 2016. Режиссер Алена Давыдова

В июне прошлого года этот фильм Алены Давыдовой, снимавшей до этого в основном короткометражки, участвовал в конкурсе "Кинотавра". Рецензентами он был отмечен как "именная и интимная работа о судьбе простого человека из маленького города" и "умная и скромная история, с какими-то точными интонациями и человеческим теплом". Продюсерами картины выступила режиссерская семья Германов: Алексей-сын, Алексей-отец и мать Светлана Кармалита, что уже обещает хорошее кино. А легкий шлейф советской лирики и трогательная история бывшего летчика и маленькой соседки добавляют ленте очаровательность.

Время первых



Приключения, триллер, 2017. Режиссер Дмитрий Киселев

Этот фильм об истории советских космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева с триумфом прошел на киноэкранах в апреле этого года. Но триумф в кассовых сборах еще не гарантирует победу на региональном кинофестивале. И все же эту картину стоит пересмотреть или посмотреть, если вы этого еще не сделали. Здесь и потрясающая игра актеров, и героическая история, и дань памяти напарнику Леонова, и работа оператора… Фильм представит Заслуженный артист Республики Беларусь, фильмография которого насчитывает 133 проекта, Анатолий Котенев.

Ке-ды



Драма, 2016. Режиссер Сергей Соловьев

Это история о том, как покупка кедов приводит несостоявшегося призывника ко встрече с хорошенькой девушкой и отвозу ее сына с аутизмом в детский дом. Главную женскую роль в фильме исполнила участница проекта "Точь-в-точь" Аглая Шиловская, а в роли военкома засветился рэпер и автор саундтрека киноленты Баста. Вопрос о том, приедет ли Сергей Соловьев представлять свой фильм, еще уточняется, но организаторы заверили, что шанс велик.

Хороший мальчик



Комедия, 2016. Режиссер Оксана Карас

Единственная комедия в списке конкурсных работ фестиваля должна порадовать как минимум хорошим чувством юмора. Статус фильму придает участие таких актеров, как Константин Хабенский, Михаил Ефремов и Татьяна Догилева. В роли главного героя, девятиклассника, влюбляющегося то в учительницу, то в красотку из старших классов, исполнил Семен Трескунов. Зрители помнят его по главным ролям в фильмах "Мамы", "Призрак", "Семейный бизнес", "Частное пионерское" и еще в около 40 проектах. А фильм барнаульской публике представит режиссер Оксана Карас.

Неотосланные письма



Мелодрама, 2017. Режиссер Рустам Рашитов

Фильм снят по мотивам одноименной повести татарского писателя Аделя Кутуя. Фильм можно назвать знакомством с Татарстаном: здесь и творчество местного прозаика, и кадры республиканской природы, и музыка с национальным колоритом, и даже язык – фильм идет два с лишним часа на татарском языке (для русскоязычного зрителя есть субтитры). И хоть герои повести 1936 года живут в современном мире гаджетов и техники, внучка писателя одобрила картину и пожелала массового просмотра.

Не ждали

Мелодрама, 2017. Режиссер Виктор Мережко

Вне конкурсной программы фестиваля покажут фильм председателя жюри с Олегом Басилашвили в главной роли. Продюсером фестиваля выступил еще один член жюри фестиваля Анатолий Чижиков, наш земляк (уроженец Рубцовска) и гендиректор компании "ФаворитФильм", выпустивший сериалы Первого канала и телеканала "Россия". Фильм уже завоевал приз зрительских симпатий Всероссийского кинофестиваля "Виват, кино России!". Кто знает, может, и барнаульская публика скажет "Виват!" истории пожилого музыканта, борющегося с властями за свой дом.

Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдет в крае в 19 раз. Конкурсные работы можно будет посмотреть в кинотеатрах сети "Киномир" в "Огнях", "Европе", "Мире" и на экранах постоянного партнера фестиваля – кинотеатра "Премьера". Фильмы покажут бесплатно. Чтобы попасть на показ, нужно будет взять пригласительный билет в кассах кинотеатров.

Также во время кинофестиваля публика увидит 20 короткометражных фильмов, которые будут показывать в Парке спорта 19 июля в 19.00. Полную программу смотрите здесь.

Мария Криксунова.