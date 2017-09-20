​Кинопремьера недели. Почему стоит посмотреть фильм "Kingsman: Золотое кольцо"

21 сентября в прокат выходит "Kingsman: Золотое кольцо" - продолжение британского шпионского боевика 2015 года "Kingsman: Секретная служба". Афиша.Алтапресс нашла 5 причин, почему стоит посмотреть картину.

1. Продолжение истории



Если вы смотрели первую часть, то помните, что после одной из самых крутых экшн-сцен современного кино (бойня в церкви) один из главных персонажей - агент Галахад, он же Гарри Харт, он же Колин Ферт, неожиданно и стильно погиб от руки злодея Валентайна. Но режиссер франшизы Мэттью Вон решил не просто вернуть Харта в историю, но и разрушить то, что осталось от Kingsman после спасения мира.

По сюжету сиквела, штаб-квартиру Kingsman в Англии разрушает новый антагонист, и британские шпионы отправляются в Америку, штат Кентукки, где погиб Гарри. Там они узнают о существовании Statesman - американском аналоге Kingsman. Вместе с агентами из сестринской организации, чьи прозвища - набор алкогольных напитков, британские рыцари (то, что от них осталось) противостоят, по словам Вона, "Марте Стюарт под крэком" в исполнении Джулианны Мур.

Первый фильм любили еще и потому, что в нем не было любовной линии и "розовых соплей", но во второй части главный герой Эггси Анвин налаживает свою личную жизнь со скандинавской принцессой, пытаясь совмещать это со шпионской работой и спасением своего наставника.

2. Режиссёр

Мэттью Вон известен работой над такими фильмами как "Люди Икс: Первый класс", "Звездная пыль", "Большой куш", "Пипец". "Золотое кольцо" - первый сиквел в карьере Вона как режиссера. Он долго сомневался, стоит ли снимать продолжение, но в итоге снял картину, которая, по его словам, может превзойти оригинал.

И если первый фильм был "чествованием Британии", то "Золотое кольцо" - об Америке. В интервью USA Today Вон говорил, что в фильме много воспоминаний о 1970-х годах, когда весь мир был повернут на американской культуре.

3. Актёрский состав

С момента выхода первого фильма, Тэрон Эджертон, для которого роль Эггси Анвина стала дебютом в кино, успел сняться с Томом Харди в "Легенде" и Хью Джекманом в "Эдди "Орле", перейдя из разряда неизвестных актеров в высший эшелон и заработав восхищение коллег.

Актёрская игра молодого валлийца не уступает мэтрам, которые составят ему компанию в сиквеле. Вместе с Эджертоном в фильме снова сыграют Колин Ферт, Марк Стронг, Эдвард Холкрофт и Софи Куксон.



К ним присоединятся еще три оскароносных актера. Джулианна Мур сыграла злодейку Поппи, Джейфф Бриджес - главу Statesman Джека Дэниэлса, Холли Берри - главного гика американских шпионов, Колу.

Агентов Statesman сыграют Ченнинг Татум и Педро Паскаль ("Нарко" и "Игра престолов"). Также в картине появится Элтон Джон, у которого, по словам Тэрона Эджертона, не просто маленькое камео, а довольно значительная роль.

4. Экшн

"Секретная служба" славится потрясающими экшн-сценами. Резню в церкви называют одной из лучших сцен в кинематографе. Мэттью Вон заставил Колина Ферта, покорителя женских сердец из романтических фильмов, не просто блистать британской харизмой, но и по-настоящему драться и выполнять трюки. По признанию самого Ферта, он никогда не думал, что в свои 50+ лет он будет учиться драться.

По словам Вона и актеров, некоторые сцены в сиквеле готовы переплюнуть бойню в церкви и финальные экшн-сцены с Эггси в убежище Валентайна из оригинального фильма.



5. Юмор

Продолжение, как и первый фильм, отдает должное глупым моментам из шпионских фильмов, и в частности, из Бондианы. Как и первый фильм, «Золотое кольцо» это некая пародия на серьезное кино про шпионов, которое высмеивает само себя и жанр в целом. Тонкий британский юмор здесь совмещают с шутками американского юга.



Текст: Надежда Будрина

Фото: kinopoisk.ru.