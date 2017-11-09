​Кинокартина маслом. В прокат вышел уникальный фильм о Ван Гоге

9 ноября в прокат выходит картина Дороты Кобелы и Хью Уэлшмана "Ван Гог. С любовью, Винсент". Это тот случай, когда фильм нужно называть именно картиной.

Зритель узнает историю почтальона, который стремится доставить письмо Винсента своему брату Тео. В итоге почтальон просто погружается в жизнь и смерть художника. В фильме несколько линий трогательных до слёз отношений и даже есть детективная история. Однако все это не главное. Придя в кинотеатр, зритель увидит то, чего не видел еще никогда - уникальную картинку.



7 лет более 112 художников из разных стран мира рисовали этот фильм - всего 65 тысяч кадров. Со всей скрупулезностью авторы прорисовывали каждый кадр, пользуясь теми, же художественными средствами, что и сам Ван Гог. И весь фильм получился таким, каким бы его изобразил великий импрессионист.

Это первый в истории кинематографа анимационный фильм, созданный картин, написанных маслом картин. 120 произведений самого художника оживают в этом фильме и становятся фоном, на котором разворачиваются действия.

В фильме заняты Дуглас Бут, Джош Бердетт, Холли Эрл, Робин Ходжес, Крис О’Дауд, Джон Сешнс, Хелен МакКрори. Изображение делали на основе их игры. Это что-то вроде "захвата реальности", только не графической программой, а кистью. В России героев фильма озвучили Константин Хабенский, Ирина Горбачева и Максим Матвеев. Благотворительный фонд Хабенского поддержал фильм.



