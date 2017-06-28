​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "2:22"

С 29 июня на киноэкраны выходит фильм "2:22" режиссёра Пол Карри. Это очередная философская притча о том, что любовь вечна, что в мире есть много загадок и все в нем взаимосвязано. Возможно, это скучно, но, по крайней мере, трейлер многообещающий.

В 2:22 по полудню в безоблачном небе Сиднея внезапно возникает яркая вспышка, и приборы навигации выходят из строя. В небе огромное количество пассажирских самолетов, два из них точно столкнутся. В последнее мгновение авиадиспетчер Дилан Брэнсон успевает развести маршруты, но с этой минуты вся его жизнь переменилась.



Каждый его новый день похож на предыдущий, он видит одних и тех же людей, сталкивается с одними и теми же событиями. Каждый раз его день заканчивается в 2:22. Время будто постоянно оборачивается вспять. Дилан становится звеном в цепи повторяющихся событий, в результате которых гибнут десятки люди, в том числе он сам и его возлюбленная Сара, встреченная им при странных обстоятельствах.

Зловещая тайна пересечения судеб должна быть разгадана. Дилан знает, что должен предотвратить какую-то глобальную катастрофу, но ему никто ему не верит.

Изначально роль Дилана должен был исполнить Арми Хаммер, но когда он выбыл из проекта, его место занял Бенджамин Уокер. Однако в итоге роль досталась Михилу Хаушману, известному нам в основном по роли наглого, но очень привлекательного наемника Даарио Нахариса из "Игры престолов".

Примечательно, что Тереза Палмер, исполнительница роли возлюбленной главного героя, уже снималась в фильме с "цифровым" названием. В ее карьере была лента "2:37" 2006 года - не менее запутанная, чем "2:22".



Как рассказал режиссёр, это история о парне, который пытается защитить свою девушку любой ценой и противостоять временному потоку, это история любви и страха любви.