​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Аритмия"

С 12 октября в Барнауле начнется показ отечественной драмы «Аритмия». Фильм уже отмечен наградами нескольких фестивалей и побывал в списке выдвиженцев на "Оскар".

Борис Хлебников и Наташа Мещанинова собирались написать романтическую комедию про молодую пару на грани развода, вынужденную жить в одной квартире до окончания срока аренды. Сценаристы решили, что главные герои будут медиками. И получился совсем другой фильм - тонкая человеческая и врачебная драма с мощным гуманистическим посылом.



Главный герой фильма Олег - врач, он работает на «скорой», и каждый день спасает людей. Каждый его успех делает мир лучше. Иногда он совершает невозможное. Он постоянно идет против правил, чтобы спасти чью-то жизнь, сталкивается с людьми, которые не хотят лечиться, боятся врачей, а порой делают все, чтобы умереть. При этом его собственная личная жизнь терпит крах. Жена не выдержала и подала на развод, он переехал на кухню и все время пьет.

Тем временем в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и соблюдении массы формальностей. Это человек системы, он пытается все оптимизировать и привести к стандарту. Система постоянно пытается заменить человеческие отношения схемами и инструкциями. Живой, эмоциональный, преданный делу Олег в эту систему, конечно, не вписывается.

При написании сценария Хлебников и Мещанинова хотели совместить сюжет с документальной эстетикой съемок и актерской игры, написать бытовые диалоги и поместить действие в абсолютно реальную среду. Так что Мещаниновой пришлось провести немало времени с реальными врачами скорой помощи. Сценарист записывала их разговоры, снимала на документальную камеру их посиделки, проводила интервью и выслушивала жалобы на медицинскую реформу.



Кастинг на главную мужскую роль Хлебников проводил четыре месяца, но в итоге все равно позвонил своему постоянному актеру Александру Яценко. Раньше они вместе уже работали над проектами "Свободное плавание", "Пока ночь не разлучит", "Долгая счастливая жизнь", а также снимали новеллу "Позор" для киноальманаха "Короткое замыкание".

"Аритмия" получила сразу две награды 28-го "Кинотавра" - фильм стал победителем фестиваля, а Яценко дали награду за лучшую мужскую роль. Драма также стала лучшей на международном фестивале "Край света" - жюри под руководством Марины Разбежкиной вручило фильму главный приз, этой же картине достался приз зрительских симпатий.



Несмотря на кровь и смерть, это красивое и, главное, убедительное кино - за мизансцены и моторику врачебных эпизодов отвечал медицинский консультант фильма Дмитрий Моисеев.

"Аритмия" - это кино о кризисной ситуации в жизни человека и ее преодолении. Сцены немногословны, тем более звенящим кажется напряжение отдельных сцен. Ирина Горбачева, которая играет жену главного героя, большей частью играет только глазами.



По мнению критиков, фильм получился настолько реальным и убедительным, что зритель продолжает жить в мире героев "Аритмии" и после титров. Несмотря на тяжелые темы и сцены, из кинотеатра люди будет выходить со светлым послевкусием, обещают те, кто уже посмотрел этот фильм.

Фото: www.kinopoisk.ru.