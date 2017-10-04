​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Бегущий по лезвию 2049"

5 октября выходит фильм Дэни Вильнёва "Бегущий по лезвию 2049". Это сиквел лучшего научно-фантастического фильма всех времен - "Бегущего по лезвию" Ридли Скотта.

Действие фильма разворачивается в 2049 году, то есть через 30 лет после событий первой части. Мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Офицер полиции Кей призван держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения. Но случайно он становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей разыскивает Рика Декарда, бывшего офицера спецподразделения полиции, который бесследно исчез много лет назад.



Ридли Скотт, снявший оригинальный фильм "Бегущий по лезвию" 1982 года, принял активное участие в написании сценария. Он же стал исполнительным продюсером фильма. Примечательно, что хронометраж "Бегущего по лезвию 2049" составит 2 часа 32 минуты, не считая еще 11 минут, отведенных на титры. Предыдущий фильм шел 1 час 57 минут.

Сиквел "Бегущего по лезвию" трижды пытались создать еще в прошлом веке, однако по разным причинам проекты так и не состоялись. В 2011 году Скотт все же подписал контракт на режиссуру и продюсирование фильма. Главная интрига была в том, будет ли в проекте Харрисон Форд, игравший в первом фильме.

В начале 2015-го режиссером утвердили Дени Вильнёва, а также стало известно, что Форд все же вернется к роли Декарда. Более того, в сценаристы вернулся и Хэмптон Фанчер, написавший первый фильм, человек, которому во многом "Бегущий по лезвию" и обязан своим появлением на свет.

Первый фильм критики разгромили. Его ругали за провалы в сюжете, плохие диалоги и неубедительных героев без мотивации и истории. Сиквел уже показали американской и британской критике. И слова "ошеломляющий", "величайший сиквел всех времен", "мгновенная классика" и "шедевр" встречаются почти в каждом тексте. Кое-где мелькают сравнения с Тарковским, пишет Proficinema.

Критики говорят, что фильм великолепен и с точки зрения картинки, и с точки зрения заложенных в нем научно-фантастических идей. И что новый "Бегущий по лезвию", безусловно, стоил 35-летнего ожидания.

Фильм продолжает темы глобализации, беспорядочной миграции и городского хаоса и полной анархии. А также поднимает вопросы биотехнологий и создания искусственного интеллекта: не потеряется ли человеческая идентичность в будущем, когда связь людей и искусственно созданных организмов станет сильнее? Какими будут наши отношения с тем разумным, что мы сами создадим? Здесь нет войны между человеком и роботами, речь идет именно об отношениях.

В фильме сыграли актёры первой величины - Райан Гослинг, Робин Райт, Джаред Лето (на эту роль Вильнёв хотел пригласить Дэвида Боуи, но не успел). Подробности сценария, конечно, не разглашаются, но известно, что действие фильма возвращается в Лос-Анджелес, а климат Земли стал иным. Климат, по выражению Дэни Вильнёва, стал отправной точкой в понимании эстетики. Создатели опирались на визуальную часть оригинала, чтобы зрители понимали: они смотрят историю из той же вселенной.



"У меня есть хорошие новости для вас: фильм, может, и мрачноват, но он достаточно оптимистичен! - сказал Вильнёв в интервью Кинопоиску. - По большей части он продолжает рассматривать отношения людей и машин, наши отношения с цифровым миром — этого, правда, в первом фильме не было. Мы немножко иначе подошли к этому вопросу — без айфонов, вот этого всего. Наш фильм об изоляции, самоидентификации, памяти, о том, что делает человека человеком".

Фото: www.kinopoisk.ru