​Кинопремьера недели: почему нужно посмотреть фильм "Человек-паук: Возвращение домой"

На этой неделе в прокат выходит долгожданный новый Человек-паук. Новые приключения называются "Возвращение домой" и повествуют о жизни Питера Паркера после встречи с Мстителями.

"Возвращение домой" станет вторым перезапуском франшизы серии о Человеке-пауке и 16-ой картиной кинематографической вселенной Marvel. Напомним, в феврале 2015 года Marvel Studios, чьим "ребенком" Человек-паук был изначально, и нынешний правообладатель Sony достигли соглашения, чтобы вернуть часть прав на персонажа. Таким образом, Питер Паркер вошел в киновселенную Marvel. Ну, то есть, по сути, по-настоящему вернулся домой.



По сюжету Паркер поучаствовал в Гражданской войне и почувствовал вкус к подвигам. Но ему приходится вернуться домой и жить с тетей Мэй. Он пытается доказать, что способен быть героем, но его наставник - Железный человек - старается держать его подальше от всяческих угроз. Питер не слушается и пытается в одиночку нейтрализовать банду, которая продаёт преступникам мощнейшее оружие, созданное на основе инопланетных технологий.

Главного героя на этот раз играет Том Холланд, который появлялся в фильме "Первый мститель: Противостояние" (события нового "Человека-паука" также разворачиваются сразу после "Противостояния"). Среди кандидатов на роль Паркера были Эйса Баттерфилд, Нат Вулф, Тимоти Чаламет, Том Холланд и Лиам Джеймс. 19-летний Холланд стал самым молодым Человеком-пауком. Согласно сюжету фильма, ему вообще около 15 лет, так что это бунтующий подросток, и он просто играет в супергероя.

Мальчишка наломает немало дров, прежде чем поймет всю серьезность своих способностей. Естественно, он попадет в массу комичных ситуаций, которые будут близки и понятны всем подросткам. Таким образом, режиссёр Джон Уоттс обошелся без всяких трагедий, присущих предыдущим "воплощениям" Человека-паука и снял просто легкий, задорный фильм. История о школьниках занимает в нем почти столько же времени, сколько супергеройские схватки.

Злодей Стервятник появляется на экране вселенной Marvel впервые. Его сыграл великолепный Майкл Китон. Однако критики сходятся во мнении, что его персонаж мог бы быть ярче.

Продолжение "Человека-паука" выйдет на экраны 5 июля 2019 года.

Фото: kinopoisk.ru.