​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Чудо-женщина"

С 1 июня на киноэкраны страны выходит первая лента трилогии "Чудо-женщина". Съемки фильма начались еще в 1996 году. За это время сменилось несколько режиссеров и актеров, а бюджет фильма достиг 120 000 000$. Так что премьера обещает быть зрелищной.

Чудо-женщина – не первая супергероиня в кино, в 2005 вышел фантастический боевик "Электра". Режиссер Пэтти Дженкинс, как и создатели комикса Уильям Марстон и Гарри Питер, решила начать повествование с младенчества главной героини. В оригинальном комиксе принцесса амазонок Диана (Галь Гадот) вырастает на острове Темискира, где ее воспитывают много строже всех остальных. Но если у Марстона события происходит во Вторую мировую войну, то у Дженкинс – в Первую.



Итак, по сюжету в мире идет война. Сотни разрушенных городов, тысячи бездомных, миллионы павших… Первая мировая сметает все на своем пути, и остановить войну может лишь избранная, чудо-женщина. Вместе с летчиком Стивом Тревором (Крис Пайн), сбитым над райским островом, она отправляется воевать с немецкой нечистью.

Примечательно, что Галь Гадот – первая не американская актриса, играющая супергероя. Эту роль также предлагали Анджелине Джоли и Кейт Бланшетт. Зрителям Гадот известна по фильмам "Форсаж 4, 5", "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости", "Красавцы". Крис Пайн снимался в кинолентах "Звездный путь", "Значит, война", "Любой ценой".

Съемки проходили в английской студии Warner Bros., где построили целую деревню с церковью, с торговыми лавками, с барами и ателье. Также для актеров сшили бессчетное число костюмов и создали массу реквизита. Например, для Галь Гадот сделали "магический" меч, защитные браслеты, Лассо Истины и щит. Интересно, что в съемках приняли участие 89 актеров, не считая массовки. Здесь и Дэнни Хьюстон ("Хичкок"), и Дэвид Хьюис ("Вселенная Стивена Хокинга"), и Робин Райт ("Форрест Гамп"), и Люси Дэвис ("Гордость и предубеждение"), и Элеонор Мацуура ("Доктор Кто"). В общем, весь цвет американской киноиндустрии.



Аркадий Шабалин.

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