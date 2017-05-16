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Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Чужой. Завет"
18 мая на экраны выходит новое творение легендарного Ридли Скотта "Чужой. Завет". Фильм обещает удовлетворить запросы любителей классического космического хоррора, каким был "Чужой" 1979 года, и высоколобых мыслителей о создателе и его созданиях, высоко оценивших "Прометея".
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В новой истории будем много элементов из оригинала. Например, в завязке сюжета экипаж корабля "Завет" получает сигнал с далекой с далекой планеты так же как "Ностромо" откликнулся на призыв с планетоида LV-426 в первой части "Чужого". Помимо того, и ксеноморфы тут появятся во всем своем великолепии. Еще в 2015 году Ридли Скотт объявил, что "Завет" станет первой частью новой трилогии "Чужой", и что сюжетно эта трилогия будет ближе к оригиналу 1979 года.
В новой истории будем много элементов из оригинала. Например, в завязке сюжета экипаж корабля "Завет" получает сигнал с далекой с далекой планеты так же как "Ностромо" откликнулся на призыв с планетоида LV-426 в первой части "Чужого". Помимо того, и ксеноморфы тут появятся во всем своем великолепии. Еще в 2015 году Ридли Скотт объявил, что "Завет" станет первой частью новой трилогии "Чужой", и что сюжетно эта трилогия будет ближе к оригиналу 1979 года.
Однако "Завет" - это не пересказ "Чужого". "Мы на новой планете, и мы внутри новой структуры, - сказал Скотт. - Это гораздо более многослойная и сложная история. Эволюция здесь идет далеко за пределы первоначального "Чужого".
Не стоит забывать, что "Завет" - это все же продолжение «Прометея», а значит, это будет не просто ужастик о чудище, которое убивает людей на космическом корабле, а скорее сага о божественном. Здесь будет полно музыкальных и художественных отсылок к произведениям о новых и ветхозаветных божествах, да и вообще куча самых разных цитат и поводов для философских размышлений.
По сценарию космический корабль "Завет" прилетает на удаленную планету на другой стороне галактики, которая им кажется не просто пригодной для начала новой жизни, но и просто раем. Помимо 14 членов экипажа "Завет" имеет на борту 2000 колонизаторов в состоянии гиперсна. Все они - влюбленные пары, ведь идея колонизации в том, чтобы населить новые планеты новыми людьми.
Однако вскоре обнаруживается, что планета, которая казалась им прекрасной, на самом деле являет собой тёмный и опасный мир, где водятся чудовища. Единственный житель этого мира - андроид Дэвид, который остался в живых после экспедиции "Прометея". Единственное, что могут сделать люди в таких чрезвычайных обстоятельствах - бежать, и как можно скорее.
Критики, посмотревшие фильм, уже оценили невероятно крутой дизайн. Сцены с чудовищами получились действительно впечатляющими. В числе художников - Йен Грейси, рисовавший "Звездные войны", Крис Сигерс ("Люди Икс") и Дэмиен Дрю, работавший над "Галактической войной". Им удалось сохранить всю жуткую красоту ксеноморфов Ханса Руди Гигера и при этом осовременить их. Оператором стал Дариуш Вольски, известный нам по саге "Пираты Карибского моря" и "Суини Тодду".
В ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бишир, Кармен Эджого, Джусси Смоллетт, Калли Эрнандес, Эми Саймец, Натаниель Дин.
Фото: kinopoisk.ru.