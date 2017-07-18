​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Дюнкерк"

С 20 июля на экраны выходит эпическое полотно Кристофера Нолана - военная драма "Дюнкерк", один из самых ожидаемых фильмов года.

Зритель знает Нолана как режиссера, который отлично умеет живописать происходящее в космосе или во вселенной DC. В этот раз он взялся за реальность, причем трагическую.



Действие фильма разворачивается в 1940 году во время второй Мировой войны во Франции, когда больше 300 тысяч английских, бельгийских и французских солдат были выдавлены немецкой армией на пляж близ приморской деревушки Дюнкерк. Союзники оказались пойманными в ловушку на пляже. Позади у них было море, впереди противник.

Несмотря на тему Второй мировой, Нолан подчеркивает, что это не военный фильм, а драма о спасении. Это история отступления, когда британские вооруженные силы и гражданские суда попытались провести эвакуацию союзных войск с пляжа. Нолан не ставил задачу показать сражение и засыпать экран трупами (этого в фильме как раз совсем немного). Один из самых трагичных эпизодов 1940-го он снял как мрачную и страшную, совершенно отчаянную попытку нескольких сотен людей выжить.

Рассказ здесь ведется с трех точек зрения: с воздуха (самолеты), земля (берег) и море (собственно, эвакуация). Нолан в фильме изрядно смешал временные пласты. "Для солдат, втянутых в конфликт, события развиваются в разных временных рамках, - говорит режиссер. - На земле некоторые уже неделю как застряли на берегу. В море события длятся максимум один день. И если вы летите в Дюнкерк, то горючего у вас на час. Чтобы смешать все эти исторические события, нужно смешать темпоральные пласты. Отсюда и сложная структура. Хотя сама по себе история очень простая".

Зарубежные критики уже поставили фильму самые высшие оценки. В частности за безукоризненную технику. Фильм снят на 65-мм пленку в IMAX, так что картинка (особенно батальные сцены) просто великолепна. Нолан буквально заставляет зрителя быть там же, где и герои фильма, сделав сцены даже слишком правдоподобными. Для этого эффекта он почти оказался от компьютерной графики.

Например, отдел реквизита заготовил картонные контуры солдат и машин. Их ставили как можно дальше от камеры, но благодаря им удалось «увеличить» размеры попавших в западню войск. Более того, Кристофер Нолан решил использовать в сцене морского боя настоящие эсминцы, вместо того, чтобы все же прибегнуть к компьютерной графике.

Мраку и жути в фильме поможет нагнать легендарный композитор Ханс Циммер, "Дюнкерк" станет его шестым совместным проектом с Ноланом.

В фильме заняты знаменитости - Том Харди, Киллиан Мерфи, Кеннет Брана. Однако, здесь это актеры второго плана. Режиссер сделал ставку на молодых актеров. В главной роли занят 19-летний Фьон Уайтхед. Еще полтора года назад он работал в лондонской кофейне и ходил на прослушивания, единственное его достижение - роль в телесериале.

Второй герой - молодой певец Гарри Стайлз. Он участник мальчиковой группы One Direction и любимец подростков, но актерского опыта у него нет вообще. Нолан признался, что выбор Стайлза был сродни выбору Хита Леджера на роль Джокера в "Темном Рыцаре".



За работу над фильмом Кристофер Нолан получил $20 миллионов плюс 20% от сборов. Это самая значительная сумма, выплаченная когда-либо режиссеру. Первым такую сумму получил Питер Джексон за фильм "Кинг Конг" (2005).