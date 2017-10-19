​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Геошторм"

Сегодня, 19 октября, на экраны выходит блокбастер Дина Девлина "Геошторм". Тут нам в очередной раз покажут, что климат может сыграть злую шутку. А попытки подчинить себе погодные явления грозит настоящей катастрофой для человечества, потому что есть кое-то, что контролю не поддается.

По сюжету на планету обрушивается целая серия стихийных бедствий, и лидеры мировых держав объединяют усилия, чтобы создать сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но система пошла вразнос, и теперь вся планета под угрозой - начинается всемирный Геошторм.



Это будет режиссёрский дебют Девлина. Все началось, когда он стал соратником будущего признанного мастера глобальных экранных разрушений Роланда Эммериха на съемках фильма 1990 года "Луна 44". Тогда Девлин начал карьеру сценариста, а затем и продюсера. Он написал для Эммериха его первую голливудскую ленту "Универсальный солдат", а потом они вместе придумали два своих главных хита - "Звездные врата" и "День Независимости".

Однако пути Эммериха и Девлина разошлись. И пока первый снимал грандиозные фильмы-катастрофы, второй продюсировал среднебюджетные картины и сериалы. Но мало кто знал, что на самом деле Девлин с начала 2010-х работал над новым киносценарием.

Причиной глобальных катастроф в кинематографе нередко становились инопланетяне, разные природные явления и фантастические мутанты. Им противостояли простые люди (иногда даже дети), спасатели и военные. В фильме Девлина главный антагонист - сама система управления погодой, которая взбесилась и "напала" на человечество. И усмирять ее будут парни из техподдержки. Так что наши герои - братья-инженеры в исполнении Джерарда Батлера и Джима Стерджесса.

На этом фоне есть еще типичные голливудские линии - заговор против президента и куча наемников - поэтому сюжет обещает быть витиеватым.



Вообще, секрет успеха фильмов-катастроф уже есть. Возьмите что-нибудь страшное в качестве антагониста. В качестве протагониста будут, конечно, земляне. Лучше если это будет семья, так можно показать трогательные отношения на фоне жутких событий (потерю члена семьи или, наоборот, счастливое обретение, ссору или примирение). Добавьте в сюжет президента или премьер-министра (впрочем, сойдет и любой другой ярко выраженный лидер), который скажет пламенную речь и героически возглавит борьбу. Не забудьте, что финал должен быть счастливым и жизнеутверждающим, не смотря на все ужасы и потери. Можно еще собаку добавить, чтобы было более слёзовышибательно, но это по желанию.

Дин Девлин в этом смысле молодец, он сделал все по классическому рецепту.

Съемки фильма проходили с октября 2014 года по февраль 2015 года преимущественно в Новом Орлеане. Также съемочная группа посетила Гонконг и Дубай. При этом некоторые сцены, действие которых развивается в NASA, снимали именно там - в производственном комплексе Национальной администрации аэронавтики и космонавтики в Новом Орлеане.

Надо ли говорить, что фильм напичкан грандиозными компьютерными и реальными эффектами. Над ними работали спецы из более 15 студий, включая Double Negative, Framestore и Method Studios, ответственные за многие недавние блокбастеры.

Команду создателей фильма на последнем этапе усилили - привлекли сценаристку "Терминатора: Генезис" Лаэту Калогридис, британского телевизионного режиссера Дэнни Кэннона, который некогда поставил "Судью Дредда" с Сильвестром Сталлоне, и легендарного продюсера Джерри Брукхаймера.



Критики, впрочем, не ожидают от "Геоштома" ничего хорошего. Во-первых, отстранение Девлина и досъемки под новым руководством - это неспроста. Во-вторых, прошлый проект Девлина - "День Независимости: Возрождение" - провалился. В-третьих, провалился и проект "Боги Египта" с Батлером в ключевой роли. Наконец, в этом году на Америку обрушились мощные ураганы, и вряд ли граждане пойдут смотреть климатическое бедствие на экране, когда видели его в живую.



Насколько успешным получился столь амбициозный дебют Дина Девлина и чем он отличается от мегауспешных проектов Роланда Эммериха, посмотрим уже сегодня.