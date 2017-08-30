Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Гоголь. Начало"

На этой неделе выходит отечественный хоррор-детектив "Гоголь. Начало". Классик литературы шагнул с пыльного школьного портрета на большие экраны. Его сыграет Александр Петров. Помимо него в фильме полно звезд.

Есть практика "нарезать" фильмы на сериалы, удлиняя их неиспользованным авторским материалом. Тут все наоборот. "Гоголя" сняли как сериал для канала ТВ-3. Однако прежде чем выпускать телепроект, продюсеры решили показать его на большом экране. Для этого восьмисерийный сезон разбили на четыре части. Так что после фильма "Гоголь. Начало" зрители смогут посмотреть "Гоголь. Заколдованное место", "Гоголь. Вий" и "Гоголь. Страшная месть".



Действия кинокартины разворачиваются в 1829 году, когда юный Николай Гоголь служит судебным писарем в канцелярии Его Императорского Величества. Он начинает "пописывать", но считает, что абсолютно бездарен и поэтому сжигает все, что написал.

Вскоре он знакомится со знаменитым следователем Яковом Петровичем Гуро (его играет Олег Меньшиков), который направляется из Петербурга на окраину империи, чтобы разобраться в жутких и таинственных событиях. Гоголь уговаривает Гуро взять его с собой, и вот сыщик и его помощник прибывают в загадочную Диканьку, где Гоголю предстоит вступить в схватку с нечистой силой и написать одну из самых удивительных книг русской литературы.

Большинство сюжетных переплетений были взяты из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки", остальные придуманы так, что максимально приближены к "гоголевскому духу". Сценаристы Наталья Меркулова и Алексей Чупов перечитали все произведения Гоголя: и "Вечера на Хуторе", и "Миргород", и "Мертвые души", и "Тараса Бульбу. Они даже нашли неоконченную повесть "Кровавый бандурист". Это призрак без кожи с сочащейся кровью, который приходит на помощь униженным и угнетенным. Сценаристы пока не раскрывают, использовали этот образ в фильме.

Судя по трейлеру, картина вышла весьма готической. Творческие метания героя доводят его до сумасшествия, тому немало способствует и обилие всякой нечисти, которая существует то ли в реальности, то ли только в воспаленном воображении писателя. В комментариях к трейлеру пользователи сравнили «Гоголя» с "Сонной лощиной" Тима Бёртона. По крайней мере, визуально, они действительно похожи.

Помимо Петрова и Меньшикова, в фильме снялись Евгений Стычкин, Артем Ткаченко, Таисия Вилкова, Ян Цапник, Сергей Бадюк. Режиссер, 29-летний Егор Баранов, известен зрителям по фильмам "Соловей-разбойник", "Саранча", "Иерей-сан: исповедь самурая" и сериалу "Фарца". Продюсером сериала стал Александр Цекало.

"В картине есть все: секс, кровь, убийства, мистика, - сказал Цекало в интервью Metro. - У Гоголя постоянно случаются припадки и видения. Хотя во время съемок ничего особенного ни с одним из актеров не произошло. Никто не заболел, не сошел с ума. Все живы-здровы.

Учитывая, что "Гоголь" все-таки сериал, здесь нет привычного единства повествования, в месте, где зритель ждет развязки, начинается завязка продолжения, действие только набирает разбег.



Критики, однако, сходятся во мнении, что все огрехи компенсируются невероятными декорациями и спецэффектами, операторской работой, звуком и актерами, каждый из которых выложился на полную катушку.