​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Коматозники"

23 ноября в российский прокат выходит фантастический триллер "Коматозники", мировая премьера которого прошла 25 сентября.

По сюжету пятеро студентов медицинского колледжа, одержимые желанием узнать, что происходит с человеком после смерти, решают провести опасный эксперимент: на время остановить себе сердце, записать активность мозга, а затем провести реанимацию, чтобы вернуться к жизни.



Но после того как герои переживают клиническую смерть, они сталкиваются с чем-то необъяснимым. Заглянув за черту жизни, они возвращаются в реальный мир другими, изменившимися. Героям придется заплатить за их новые умственные и физические способности. Они столкнуться со своими собственными кошмарами, заставляющими их вспомнить и сожалеть о самых ужасных поступках в жизни.

"Коматозники" - это сиквел одноименного фильма Джоэла Шумахера 1990 года с Кифером Сазерлендом, Кевином Бейконом, Джулией Робертс. И теперь, 25 спустя, история об отчаянных студентах-медиках, возвращается на экраны, но уже в современной интерпретации.

За новых "Коматозников" взялся режиссер Нильс Арден Оплев, ответственный за шведскую экранизацию романа Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона". Продюсером выступил небезызвестный Майкл Дуглас.

В одном из интервью сценарист Бен Рипли (подаривший нам "Исходный код") рассказал, что во время работы над сценарием приходилось консультироваться с медицинскими специалистами и присутствовать на конференциях по неврологии, а также общаться со студентами-неврологами. Актеры же прошли курс по теории медицины.

"Основная причина, по которой наших героев так привлекает тема загробной жизни, - изыскания в сфере неврологии, – рассказывает Рипли. – Ведь мы до сих пор не знаем достоверно, как работает наш мозг. Это механизм настолько сложный, что понять его до конца нам пока не удается. И мне пришла в голову мысль: а что если в нашем мозгу есть некая область, которая отвечает за состояние клинической смерти и хранит воспоминания о ней?"

Фильм может похвастаться неплохим актерским составом. Кастинг на главные роли был долгим. В итоге роль неординарной девушки Кортни досталась канадской актрисе Эллен Пейдж ("Начало", "Джуно"). Компанию ей составил Диего Луна ("Изгой-один. Звёздные войны: Истории") в роли скрытного человека с непростым жизненным опытом. Нина Добрев ("Дневники Вампира") сыграла Марло, красивую и умную девушку из обеспеченной семьи. Джеймс Нортон ("Война и мир") предстал в образе молодого бунтаря, а роль прилежной ученицы исполнила Кирси Клемонс ("Соседи. На тропе войны 2"). Кифер Сазерленд вернется к роли Нельсона из оригинального фильма.



"Коматозники" - напряженный шоу-триллер, в котором происходят сверхъестественные события. Но создатели считали главной задачей сделать все максимально правдоподобно, чтобы зрители смогли поверить тому, что происходит на экране.

Текст: Анастасия Гамаюнова

Фото: www.kinopoisk.ru.