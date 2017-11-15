​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Лига справедливости"

16 ноября на экраны российских кинотеатров выходит супергеройский боевик "Лига справедливости" по одноименному комиксу издательства DC. Это пятый фильм киновселенной DC о супергероях из комиксов.

Зак Снайдер, продюсер и режиссер предыдущих четырех фильмов, объединил здесь всех героев и добавил новых.



По сюжету "Лиги", Брэс Уэйн, он же Бэтмен, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он объединяется вместе с Дианой Принс (Чудо-Женщина). Вместе они набирают команду сверхлюдей для борьбы с новой угрозой — Степным волком. Но, несмотря на то, что теперь планету защищают Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Киборг и Аквамен, спасать человечество от катастрофы уже поздно.

Кроме новых персонажей, в фильме покажут возвращение Супермена, которое долгое время оставалось загадкой. Студия Warner Bros. вставила в трейлеры сцену, где дворецкий Бэтмена Альфред обращается к человеку за кадром — Супермену, который должен сыграть важную роль в картине.

"Лига справедливости" - это своеобразный ответ «Мстителям» от Marvel. Супергерои DC более мрачные и серьезные персонажи, в их фильмах меньше юмора и больше жестокости.

Зак Снайдер при работе над "Лигой" вдохновлялся фильмом "Семь самураев" и комиксами "Новые боги". К сожалению, из-за смерти дочери, Снайдер не смог завершить работу над фильмом. Его пост занял Джосс Уидон ("Мстители"), который отснял несколько сцен и занимался фильмом на стадии пост-продакшена. Уидон и Снайдер — два режиссера, стоящие у истоков большого супергеройского кино современности.

К своим ролям вновь вернутся Бен Аффлек (Бэтмен), Генри Кавилл (Супермен), Галь Гадот (Чудо-Женщина), Джей К. Симмонс (Комиссар Гордон). Новичками во Вселенной стали Эзра Миллер (Флэш), Джейсон Момоа (Аквамен), Эмбер Херд (Мена, жена Аквамена) и Рэй Фишер (Киборг). Также создатели обещают вернуть в фильм Лекса Лютора (Джесси Айзенберг) и Дефстроука (Джо Манганьелло).

"Лига Справедливости", как и "Мстители" - переходный фильм киновселенной, объединяющий в себе знакомых нам героев и открывающий новых.

По словам тех, кто уже видел фильм, в нем большой акцент сделан именно на раскрытие персонажей и их командную работу. Познакомив зрителя с новыми супергероями в "Лиге", DC выпустит сольные картины об Аквамене, Киборге, а также продолжения "Чудо-женщины" и "Человека из стали".



Первые зрители, уже оценившие картину, предупреждают, что нас ждет еще две сцены после титров, по всем канонам супергеройских фильмов Marvel.

Фото: www.kinopoisk.ru.