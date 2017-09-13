​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "мама!"

14 сентября российский зритель увидит не новый психологический триллер, а внежанровое экспериментальное кино от одного из самых неординарных режиссеров - Даррена Аронофски. В свое время он порадовал общественность фильмами "Черный лебедь" и "Реквием по мечте". На Веницианском показе "маму!" признали самой скандальной картиной этого года.

Фильм до последней минуты пропитан духом Аронофски, его индивидуальным почерком. Взять даже имена главных героев, их попросту нет. Есть Он (Хавьер Бардем) и Она (Дженифер Лоуренс). Супружеская пара живет в недавно отремонтированном доме.



Она буквально до самого шурупа продумала дизайн и планировку, и теперь постоянно приводит в идеальное состояние свой викторианский дом посреди прекрасного поля. Они были счастливы в своем уголке, пока не раздался звонок в дверь. Молодая пара впустила к себе на ночлег мужчину-доктора, который, по всей вероятности, был смертельно болен и кашлял кровью. Вслед за ним в доме поселилась его жена, а потом и двое их детей. Хозяина дома почему-то это никак это не смутило.

Нежданные гости стали хозяйничать в квартире, звать своих гостей, много пить и наводить порядки в доме. Но даже после этого владелец дома ничего не не заподозрил, он рад видеть гостей, ведь с ними дом стал живым.

Тем временем Он стал писать новую книгу после долгого творческого застоя. Фанаты сразу нашли своего кумира, и буквально толпами стояли возле его дома. Жилище стало переполняться незнакомцами. Чем закончится весь этот хаос, автор картины предпочел не разглашать.

По требованию режиссера детали сюжета никому нельзя было распространять. И даже после показа фильма в Венеции все нужно было держать в строжайшей тайне. Но не тут то было. Слухи уже поползли по всему миру. И те, кто готов к спойлерам, читайте дальше.

После выхода трейлера, многим не было ясно, почему фильм называется "мама!". Именно с маленькой буквы и с восклицательным знаком. Может быть, это просто нарциссизм автора? Или пиар? Существует теория, что дом, который с нуля обустроили Она, - это и есть ребенок, а фильм имеет божественный смысл.

"Первая половина картины - Ветхий Завет, - говорит Антон Долин на Meduza. - Первый нежданный гость - это Адам, чья болезнь напоминает нам о его смертности, и его жена - Ева, следом пришедшая в дом. Их нескромные разговоры и объятия напоминают о первородном грехе. Ссорящиеся сыновья парочки - не кто иные, как Каин и Авель, один из которых в гневе убивает другого. А сцена с прорванной трубой напоминает Всемирный потоп".

Следуя этой интерпретации, вторая половина фильма начинается с непорочного зачатия: Мама просыпается в кровати и чувствует, что беременна. Бог бросается писать новый текст (Новый Завет). Но рождение ребенка неминуемо ведет к трагической развязке. Грядет Апокалипсис. Внимательные зрители заметили в трейлере мелькающий символ знака зодиака Рыбы. Переход в 2012 году от эры Рыб в эру Водолея связывали с концом света, Аронофски считает, что апокалипсис близко, и он намекнул об этом в фильме.

"Идея родилась из того, что происходит с нашей планетой и вокруг нас, и невозможности что-то с этим сделать, - рассказал в конце концов режиссёр. - У меня из-за этого накопилось много гнева и ярости, и я захотел выплеснуть его через одну эмоцию".



Подготовка к съемке "мама!" тоже прошла необычно, Аронофски три месяца репетировал с Лоуренс и Бардемом. "Мы арендовали складское помещение в Бруклине и заперлись там на три месяца, а потом сняли весь фильм на видео с нашим оператором. Без осветительных приборов - нам было важно проработать движение камеры".

Старания всей команды были оправданы. Невозможно назвать этот фильм ни хорошим, ни плохим. Он остается тайной до последних минут, а обсуждать его смысл предстоит не один час.

Виктория Красилова.