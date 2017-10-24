​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Матильда"

C 26 октября в широкий прокат выходить скандальный проект Алексея Учителя "Матильда" - фильм, который стал предметом конфликта в масштабе всей страны и который хотели запретить задолго до релиза.

Фильм рассказывает историю романтических взаимоотношений наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской с момента знакомства 22-летнего цесаревича и 18-летней танцовщицы в 1890 году и до момента коронации Николая с супругой Александрой Фёдоровной в 1896 году.



К сценарию приложили руку больше десяти сценаристов, в том числе из США и Франции. Учителю не хотелось снимать просто байопик о балерине, ему гораздо интереснее была фигура Николая II и его состояние накануне коронации. В итоге автором сценария стал писатель Александр Терехов, работавший в жанре мокументари и ставший лауреатом премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер".

Жанр фильма изначально был обозначен как историческая мелодрама, однако со словом «исторический» согласны не все. Профессиональные историки говорят, что сюжет практически не связан с реальными событиями. Всем известен лишь факт, что романтические отношения наследника и балерины действительно имели место. Но был ли этот роман только платоническим, никто не знает. Как не знает и подробности.

Бюджет картины составил 25 млн долларов. Большую часть потратили на декорации и костюмы. Проект реализован при поддержке государственного Фонда кино исключительно на российские финансовые средства. Антураж фильма действительно впечатляет - для съемок изготовили 7 тысяч единиц костюмов и аксессуаров по строгим канонам того времени, на создание ушло свыше 17 тонн ткани.

Съёмки вели в Большом Екатерининском и в Александровском дворцах в Царском Селе, а также во Дворце Юсуповых, Елагином дворце и в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Почти все съемки там проводились ночью, поскольку днем эти объекты работают, как музеи.

Декорация Успенского собора площадью 36 на 36 метров (реальный собор 28 на 28 метров ) - самая большая со времен "Войны и мира". Ее строили два месяца на площадке бывшего военного завода в Петербурге. Для сцены коронации куда-то надо было уместить 500 человек массовки. Здесь построили огромную алтарную стену, она двигалась и отъезжала еще на 10 метров , если нужно. Кроме того, для фильма были построены декорации Дворца на Речном понтоне и интерьеры вагонов Императорского железнодорожного состава.

Для картины частично восстановили (хореография, костюмы, декорации) эпизод коронационного балета. Использовали также эпизоды балета "Голубая птица и принцесса Флорина" на музыку Адана, в постановке главного балетмейстера Пермского театра оперы и балета Алексея Мирошниченко. Он выступил и главным балетмейстером всего фильма.

Музыку для картины написал известный американский композитор Марко Белтрами, работавший над такими картинами, как "Опасные игры", "Росомаха: Бессмертный", "Война миров Z" и многими другими. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев стал музыкальным продюсером "Матильды" и лично участвовал в записи саундтрека.



Что касается каста, Учителю удалось собрать по-настоящему звёздную команду. Роль Николая II была вначале предложена Даниле Козловскому, но появился Ларс Айдингер, артист театра "Шаубюне" Томаса Остермайера, который приехал пробоваться на роль немецкого доктора Фишеля. Съёмочная бригада была настолько поражена его сходством с Николаем II, что в итоге он сыграл цесаревича.

Проблема была в том, что актёр не знает русского языка, многие ключевые сцены сняты на английском. Так что Николай II в фильме говорит голосом Максима Матвеева. Голос этот также искали долго и тщательно. Козловскому досталась роль полувымышленного персонажа - влюбленного в Кшесинскую офицера Воронцова.



В поисках главной героини отсмотрели около 300 актрис, но проблема была в совмещении актёрских навыков с балетной пластикой. Матильду сыграла молодая польская актриса Михалина Ольшанска. Её утвердили мгновенно - после первого дубля на пробах. Будущую императрицу Александру Федоровну сыграла коллега Айдингера по театру Луиза Вольфрам.



Евгений Миронов играет немного нелепого и забавного директора Императорских театров Ивана Карловича. На роль матери будущего императора Марии Фёдоровны Учитель позвал Ингеборгу Дапкунайте, которая выступила в непривычной для себя возрастной роли. Отца Николая, императора Александра III, сыграл Сергей Гармаш. В роли будущего мужа Матильды Кшесинской, князя Андрея, выступил обладатель премии Берлинского кинофестиваля Григорий Добрыгин.

Фото: www.kinopoisk.ru