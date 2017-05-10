​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Меч короля Артура"

11 мая на экраны выходит долгожданный фильм Гая Ричи "Меч короля Артура". Это фэнтези, основанное на средневековых легендах о короле Артуре, великом воине, который сумел объединить враждующие племена и защитить страну от вражеского вторжения.

Действие картины происходит в разных частях Англии, так или иначе связанных с легендарным правителем. Множество эпизодов снимали в Шотландии и Уэльсе. Вокруг фигуры Артура сложилась богатая мифология. Появились рассказы о легендарном дворце в Камелоте, рыцарях Круглого стола, чаше Грааля, мече Эскалибуре, добрых волшебниках и злых феях. Эти сюжеты вольно трактовались писателями, художниками, драматургами и режиссерами.



Ричи решил повторить фирменный прием "Шерлока" и посмотреть на историю героя совершенно с другой стороны, обратной той, с которой смотрели кинодеятели, экранизировавшие этот образ. Поэтому тут мы не увидим короля Артура-воителя, убеленного сединами и расцвете сил. Артур в фильме - просто предводитель банды разгильдяев с окраин Лондониума, хоть и крутой, конечно.

Своим происхождением Артур не интересуется вообще. Вместе с парнями он шляется по улицам и попадает во всевозможные переделки. И так продолжается, пока судьба не сводит его с магическим мечом Экскалибуром, который кардинально меняет его судьбу. Он влюбляется в Гвиневру, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей с тем, чтобы свергнуть тирана Вортигема, убившего родителей Артура и захватившего трон.

Премьера фильма была назначена на сентябрь 2016 года, но несколько раз откладывалась. На "Меч короля Артура" уже неодобрительно посмотрели критики. The Hollywood Reporter назвал его "громким, трескучим, пошлым и слишком очевидным". "Меч короля Артура" мог бы стать настоящим хитом. Вместо этого мы получили очередного подражателя всем современным блокбастерам с большим количеством вспышек, но полным отсутствием души", - пишет Entertainment Weekly. Критикам не понравилось, что визуально насыщенные действием эпизоды следуют один за другим, и поэтому как бы теряют смысл.

Но то, что не понравилось критикам, возможно, оценит зритель. Совершенно очевидно, что история Артура еще не знала такой экранизации. Любителям фэнтези и поклонникам рыцарской культуры идти в кино нужно обязательно. Да, и фанаты Гая Ричи "Артура" тоже не могут пропустить. Чего стоит грандиозный рыцарский паркур, здоровенные слоны-мутанты, змеи прямиком из преисподней, негры в латах и прочие несуразицы в духе безумного английского режиссёра. Бюджет фильма составил 102 млн долларов, что делает его одним из самых дорогих фильмов года.

Недавно Чарли Ханнэм, играющий главную роль, намекнул, что Ричи собирается снимать сиквел "Меча короля Артура". "Я заключил контракт на три фильма, - сказал Ханнэм. - Сколько захочет Гай, столько мы и снимем".



В фильме также снялись Джуд Лоу, Астрид Берже-Фрисби, Аннабелль Уоллис, Гермиона Корфилд, Кэти МакГрат, Дэниэл Стисен, Милли Брэйди, Эрик Бана, Джимон Хонсу.

Фото: kinopoisk.ru.