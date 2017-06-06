​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Мумия"

8 июня на экраны выходит приключенческий фильм Алекса Куртцмана "Мумия". Это очередная версия классической хоррор-истории и официальным ремейк знаменитого фильма 1999 года.

События фильма происходят в Египте после фильма "Мумия возвращается" 2001 года. Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Герою Тома Круза самому предстоит стать монстром, чтобы победить владычицу-колдунью.



Новая "Мумия" - часть стратегии студии Universal по перезапуску ее фильмов о классических монстрах. Планируется переснять "Франкенштейна", "Дракулу", "Человека-волка", "Тварь из Чёрной Лагуны", "Человека-невидимку", "Невесту Франкенштейна". "Мумия" станет первой.

Сценарий фильма Написал Джон Спэйтс, работавший над текстами картин "Прометей", "Доктор Стрэндж" и "Пассажиры".

Еще в середине октября 2015 года поступила информация, что мумия в фильме может быть женщиной. В итоге роль исполнила актриса алжирского происхождения София Бутелла. По ее рассказам, было нелегко. Грим пришлось накладывать по шесть часов подряд. Рассел Кроу появится в фильме в образах доктора Генри Джекилла и мистера Эдварда Хайда.

Главная звезда картины все же Том Круз, который самостоятельно выполняет все трюки. Примечательно, что во время набора актёров в фильм "Мумия" 1999 года режиссёр Стивен Соммерс подумывал предложить главную роль Тому Крузу, однако потом остановился на Брендане Фрэйзере.

Съёмки фильма начались 3 апреля 2016 года в Оксфорде. Так же часть съёмок происходили в Лондоне, а затем съёмочная группа переместилась в Намибию, где за две недели сняла последние сцены и закончила съёмочный процесс 13 августа 2016 года.

Зрителям обещают фантастические спецэффекты и качественную графику, которые порадуют даже самых искушенных киноманов.



В Барнауле 7 июня устроят закрытый предпоказ фильма. Шоу-программа начнется в 19:00 в кинотеатре "Мир".