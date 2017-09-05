​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Оно"

7 сентября на экраны выходит один из самых ожидаемых фильмов года - хоррор "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга. Лента режиссёра Андреса Мускетти стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Автор романа несколько раз посмотрел картину и остался очень доволен.

Экранизация повествует о маленьком американском городе Дерри в штате Мэн, где стали пропадать дети и семеро одиннадцатилетних школьников, известных как участники "Клуба неудачников", сталкиваются с монстром, который черпает силу из страха, ненависти и разочарования. Он приходит к детям в образе танцующего клоуна Пеннивайза с красным воздушным шаром.



Это фильм о взрослении. О том, что дети вынуждены объединяться, потому что испытывают злость и обиду: ведь взрослые, призванные их защищать, не могут и не хотят помочь ребятам. Взрослые не видят Пеннивайза, клоун существует только в детском воображении, это собирательный образ всех негативных эмоций. И в конце концов только дети смогут защитить себя от монстра.

По требованию режиссёра Билл Скарсгард, исполняющий роль Пеннивайза ни разу не встречался с юными актёрами до съёмок эпизода схватки. Мускетти хотел, чтобы молодые актёры действительно испугались клоуна, и, как он рассказывал впоследствии, так и получилось.

Этот фильм - лишь первая часть экранизации. Она посвящена детскому периоду истории героев - "Клубу неудачников". Мускетти уже готовится к продолжению. В нем расскажут о повзрослевших героях, которые возвращаются в родной город спустя 27 лет.

У фильма была удачная рекламная кампания. Например, в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре выстроили точную копию заброшенного особняка, где жил Пеннивайз. Сам клоун стал главным героем интерактивной экспозиции. Организатор - актёр Дэн МакКанн - предложил посетителям, по примеру героев романа, создать собственный "Клуб неудачников" и проследовать за бумажным корабликом в канализацию. По сообщениям очевидцев, некоторые люди кричали от страха, некоторые выбегали, даже не завершив осмотр.

Жители Сиднея напугались красных шариков, привязанных к решеткам канализации в преддверии премьеры. Возле люков были надписи белой краской "Оно ближе, чем ты думаешь. Фильм "Оно" в кинотеатрах с 7 сентября".

Фильм еще не успел выйти на экраны, а в России, да и во всем мировом сообществе, уже разгорелся скандал. Депутат законодательного собрания Свердловской области, директор Екатеринбургского цирка, народный артист России Анатолий Марчевский выступил против показа в российских кинотеатрах фильма "Оно", пишет ТАСС. "Этот фильм принесет много вреда, уверен в этом. Я и артистом отработал, и в цирке уже более 50 лет. Не нужен он нашей стране. Всегда дети вместе с клоуном побеждали зло, образ клоуна - это символ добра, защиты, детства, а здесь он становится убийцей", - сказал Марчевский.

О том же говорят и в американском клоунском сообществе. Всемирная ассоциация клоунов вообще выпустила методичку, посвященную хоррору, чтобы подготовить своих участников к его выходу. Многие профессиональные клоуны мира заявляют о том, что теряют работу из-за грядущей премьеры, их всё реже приглашают на праздники. При этом они просят не водить на фильм детей.

Впрочем, фильм выходит с возрастным ограничением 18+. Продюсер "Оно" Сэт Грэм-Смит в ответ на претензии сказал, что «вратари Национальной хоккейной лиги не устраивали массовых протестов из-за того, что в "Пятнице, 13" главный злодей носил хоккейную маску, а производители игрушек не возмущались Чаки - проклятой куклой из "Детской игры".



Люди, увидевшие картину признаются, что она "буквально не дает зрителю возможностей отдохнуть от ужаса". Фильм называют страшным и всеми известными синонимами этого слова. Сам Кинг сказал, что картина превзошла его ожидания. Особенной похвалы удостоился Билл Скарсгард. Ему пришлось нелегко: над его видением клоуна довлел харизматичный и уже ставший хрестоматийным образ Пеннивайза, созданный Тимом Карри в 1990-м.

Фото: kinopoisk.ru.