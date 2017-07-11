​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Планета обезьян: Война"

С 13 июля в российский прокат выходит девятый фильм франшизы "об обезьянах и людях" - картина Мэтта Ривза "Планета обезьян: Война". Как мы помним, генетически модифицированные и сверхумные обезьяны вырвались из клеток, основали поселение, боролись за право жить в нем, да и просто жить, сражались между собой и с людьми, а теперь это будет последняя и самая эпичная битва, в которой решится, кто же теперь будет править на Земле - люди или обезьяны. Так стоит вопрос.

Фильм зловещ. Тут поработали профессионалы: оператор Майкл Серезин (он работал с Ривзом над фильмом "Планета обезьян: Революция"), который знает все оттенки мрачного, и виртуозный композитор Майкл Джаккино, который как никто другой умеет где надо добавить звука, а где надо совсем его выключить, чтобы создать потрясающий драматизм. Фанатов франшизы особенно порадует, что в этой истории есть сцены, которые отсылают к оригинальной "Планете обезьян" 1968 года.



Философия этого давнего противостояния (со времен "Восстания планеты обезьян" прошло шесть лет) проста и сложна одновременно: пока обезьяны все более приобретают человеческий облик, люди все более его теряют. И все же приматы остаются приматами: даже в "Войне" многие из них не говорят и объясняются жестами. Видимо, чтобы зритель не полностью отождествлял себя с ними.

"Война" - это история жуткого конфликта, которого обе стороны могли бы избежать, если бы были чуть сдержаннее. Но нет. Готовьтесь к тому, что уровень насилия будет зашкаливать. Расы обезьян и людей постараются вырезать друг друга под корень.



У сторон прекрасные предводители - Цезарь в исполнении великолепного Энди Серкиса и Полковник, в ролик которого не менее великолепный Вуди Харрельсон. Конечно, как обычно бывает на войне, остаться должен кто-то один. Это выяснится в финальной битве. Впрочем, не одними кулаками решается судьба будущего хозяина планеты. Гораздо важнее, кто имеет моральное право остаться в живых.

Сам Ривз явно симпатизирует одной стороне, недаром в интервью Кинопоиску он признался, что с детства хотел быть обезьяной. Но и Цезарь, и Полковник не так однозначны, оба совершают опрометчивые и необдуманные поступки.





Фильм обещает быть эпичным не только в плане битв людей и обезьян, но и с точки зрения спецэффектов. Те, кто уже посмотрел его, не перестают говорить о невероятной красоте кинокартины. Ну, и запасайтесь носовыми платками все-таки.