​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Телохранитель киллера"

17 августа на экраны выходит фильм Патрик Хьюз "Телохранитель киллера" - очень смешная пародия сразу на все фильмы про бодигардеров.

Главные роли достались Сэмюэлу Л. Джексону и Райану Рейнольдсу. В каст фильма также вошли Гэри Олдман, Сальма Хайек и Ричард Грант.



Действие картины происходит в Англии и Нидерландах. Телохранитель Майкл Брюс - лучший в профессии. Но есть дело, с которым ему, возможно, не справиться. Его новый клиент - известный киллер Дариус Кинкейд с абсолютно несносным нравом. Он решает дать показания против бывших нанимателей, так что его жизнь в опасности. Беда в том, что Брюс с удовольствием и сам бы укокошил этого выродка, ведь тот много раз пытался его убить. Но работа есть работа. Смертельным врагам предстоит провести бок о бок целые сутки и при этом выжить, а также добраться до резиденции Международного суда ООН и бросить вызов восточноевропейскому диктатору Духовичу.

Фильм имеет метку 18+, в основном из-за многочисленных крепких словечек, которыми так и сыплют герои. В "Телохранителе киллера" много сцен в замкнутом пространстве, в которых участвуют только Джексон и Рэйнольдс и которые держатся исключительно на харизме этой парочки. Зрителя ждет бодрый экшн. Здесь будет множество драк с довольно длинным хронометражем.

"Надо сказать, драки во многом результат импровизации, - признался Рэйнольдс в интервью Metronews. - Площадку специально оборудовали, и мы исполняли своего рода танец. Было очень интересно. А Патрик Хьюз проявил свою гениальность и объединил все эти кадры воедино, чтобы смотрелось все как одна непрерывная сцена".

В одном из четырех трейлеров фильма звучит песня из картины "Телохранитель" 1992 года режиссера Мика Джексона. К этой же ленте отсылает и один из постеров "Телохранителя киллера", на котором Райан Рейнольдс несет на руках Сэмюэля Л. Джексона. Это пародия на аналогичную сцену, где Кевин Костнер нес Уитни Хьюстон.



