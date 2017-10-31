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​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Тор: Рагнарёк"

2017/10/31 10:41

2 ноября на большие экраны выходит фильм Тайки Вайтити "Тор: Рагнарёк". Это будет пятая картина третьей фазы кинематографической вселенной Marvel.


В скандинавской мифологии, Ragnar (Рагнарёк) переводится как "Сумерки Богов". Миф повествует об уничтожении всего человечества и вселенной, а также о гибели некоторых ключевых фигур скандинавской мифологии, включая Одина, Тора, Локи и Хеймдалля.

Действие фильма разворачивается после событий, о которых рассказано в фильме 2015 года "Мстители: Эра Альтрона". По сюжету Тор попытался противостоять богине смерти Хеле, но неудачно. Бог оказывается на далекой планете Скаар без любимого молота. Попав в плен к Грандмастеру, бог грома вынужден сражаться на гладиаторской арене. Там он встречает старого знакомого, Халка.



Тор заручается также поддержкой Валькирии и возвращается в Асгард, чтобы остановить Хелу и грядущий Рагнарёк - конец света, который ознаменует последнюю битву Асгарда и его падение. Героям им предстоит столкнуться со злейшим врагом всех девяти миров - огненным демоном Суртуром, который хочет исполнить пророчества о Рагнарёке и уничтожить все девять миров.



В фильме замечательный каст: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Идрис Эльба, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон, Карл Урбан, Марк Руффало, Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч. Чтобы вернуться к роли Тора, Крису Хемсворту пришлось сесть на строгую диету, посещать спортзал 6-7 раз в неделю и потреблять около 6000 калорий в день. В результате актер набрал около 10 кг мышечной массы, и его вес составил более 90 кг.



Судя по отзывам критиков, Вайтити снял для студии Marvel первую полноценную комедию. Фильм получился уморительным. Крис Нашауати из Entertainment Weekly называет "Рагнарёк" "системой по производству шуток". И добавляет, что фильм - 2бесцельная мешанина, но смеяться вы будете не переставая". Другие критики также говорят, что фильм получился "идиотским и китчевым", но самым развлекательным и искромётным.



Отдельно те, кто уже посмотрел картину, хвалят спецэффекты. Буйные цвета и абсолютная безбашенность боевых сцен делают фильм великолепным аттракционом.

Об успехе фильма говорят и кассовые сборы. За пределами США картина уже собрала $107,6 млн, и это еще без крупнейших рынков Китая и России. "Рагнарёк" поставил рекорд по сборам за первые выходные в октябре в ряде стран и находится на 1 месте по сборам во всех странах, где успел выйти на экраны.



Разумеется, после фильмы, как всегда у Marvel, будет постскриптум. Тайка Вайтити обещал даже сразу два, но какой из них покажут, пока не известно. Так что не спешите покидать кинотеатр.


"Тор: Рагнарёк" послужит прелюдией к событиям, о которых рассказано в фильмах "Мстители: Война бесконечности. Часть 1" и "Мстители: Война бесконечности. Часть 2" (2018 и 2019 годы).

Фото: www.kinopoisk.ru.

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