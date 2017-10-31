​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Тор: Рагнарёк"

2 ноября на большие экраны выходит фильм Тайки Вайтити "Тор: Рагнарёк". Это будет пятая картина третьей фазы кинематографической вселенной Marvel.

В скандинавской мифологии, Ragnar (Рагнарёк) переводится как "Сумерки Богов". Миф повествует об уничтожении всего человечества и вселенной, а также о гибели некоторых ключевых фигур скандинавской мифологии, включая Одина, Тора, Локи и Хеймдалля.



Действие фильма разворачивается после событий, о которых рассказано в фильме 2015 года "Мстители: Эра Альтрона". По сюжету Тор попытался противостоять богине смерти Хеле, но неудачно. Бог оказывается на далекой планете Скаар без любимого молота. Попав в плен к Грандмастеру, бог грома вынужден сражаться на гладиаторской арене. Там он встречает старого знакомого, Халка.

Тор заручается также поддержкой Валькирии и возвращается в Асгард, чтобы остановить Хелу и грядущий Рагнарёк - конец света, который ознаменует последнюю битву Асгарда и его падение. Героям им предстоит столкнуться со злейшим врагом всех девяти миров - огненным демоном Суртуром, который хочет исполнить пророчества о Рагнарёке и уничтожить все девять миров.

В фильме замечательный каст: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Идрис Эльба, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон, Карл Урбан, Марк Руффало, Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч. Чтобы вернуться к роли Тора, Крису Хемсворту пришлось сесть на строгую диету, посещать спортзал 6-7 раз в неделю и потреблять около 6000 калорий в день. В результате актер набрал около 10 кг мышечной массы, и его вес составил более 90 кг .

Судя по отзывам критиков, Вайтити снял для студии Marvel первую полноценную комедию. Фильм получился уморительным. Крис Нашауати из Entertainment Weekly называет "Рагнарёк" "системой по производству шуток". И добавляет, что фильм - 2бесцельная мешанина, но смеяться вы будете не переставая". Другие критики также говорят, что фильм получился "идиотским и китчевым", но самым развлекательным и искромётным.

Отдельно те, кто уже посмотрел картину, хвалят спецэффекты. Буйные цвета и абсолютная безбашенность боевых сцен делают фильм великолепным аттракционом.

Об успехе фильма говорят и кассовые сборы. За пределами США картина уже собрала $107,6 млн, и это еще без крупнейших рынков Китая и России. "Рагнарёк" поставил рекорд по сборам за первые выходные в октябре в ряде стран и находится на 1 месте по сборам во всех странах, где успел выйти на экраны.

Разумеется, после фильмы, как всегда у Marvel, будет постскриптум. Тайка Вайтити обещал даже сразу два, но какой из них покажут, пока не известно. Так что не спешите покидать кинотеатр.



"Тор: Рагнарёк" послужит прелюдией к событиям, о которых рассказано в фильмах "Мстители: Война бесконечности. Часть 1" и "Мстители: Война бесконечности. Часть 2" (2018 и 2019 годы).

Фото: www.kinopoisk.ru.