​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Убийство в Восточном экспрессе"

9 ноября в прокат выходит фильм Кеннета Браны "Убийство в Восточном экспрессе" по классическому детективу Агаты Кристи.

В 1930-е годы поезд "Восточный экспресс" называли "дворцом на колёсах". Он отправился из Стамбула в Париж, а потом в Лондон. Пассажиров там было немного. И всего двух "категорий". Первая - богатеи - Вдова (Мишель Пфайффер), Гангстер (Джонни Депп), Профессор (Уиллем Дефо), Граф и Графиня (Сергей Полунин и Люси Бойнтон), Княгиня (Джуди Денч). Вторая - прислуга богатеев - Доктор (Лесли Одом мл.), Гувернантка (Дейзи Ридли), Горничная (Оливия Колман), Миссионерка (Пенелопа Крус), Лакей (Дерек Джекоби), Секретарь (Джош Гад).



Роскошное путешествие омрачает кровавое убийство одного из пассажиров. К тому же на Балканах поезд попадает в лавину, так что никому не выбраться. Но на борту экспресса находится и светлейший ум, бельгийский детектив Эркюль Пуаро (его сыграл сам Кеннет Брана). И, конечно, убийство будет раскрыто. Каждый из 13 пассажиров оказывается под подозрением.

Прославившийся шекспировскими постановками Брана известен и своими недавними работами - "Золушка", были "Тор" и "Джек Райан: Теория хаоса". С самого начала к проекту подключились потомки Агаты Кристи, внук и правнук писательницы Мэттью и Джеймс Причарды. В сценаристы взяли Майкла Грина ("Логан", "Бегущий по лезвию 2049").

Декорации и весь антураж фильма достоин высочайших похвал. Невероятные костюмы, в числе которых одеяние русской княгини, роскошный интерьер поезда: мебель ар-деко, фарфор, изысканное меню, томик Диккенса, сверкание настоящего серебра, ценные породы дерева, дорогая кожа и фарфор, шипение шампанского - все выписано в деталях, которые составят красивейшую картинку.

"Нам ничего не пришлось выдумывать, домысливать. Все уже было создано за нас декораторами, костюмерами и реквизиторами, - говорит Джуди Денч. - Мы просто заходили на площадку и оказывались в этом мире, в подлинности которого ни у кого не могло возникнуть сомнений".



Фильм снимали на Мальте и в студийном павильоне на западе Лондона, с декорациями, которые проектировали инженеры-строители, причем снимали на пленку 65мм, так что эффект присутствия для зрителя гарантирован без всякого 3D.

Поезд был сделан в двух вариантах: для экстерьерных и для интерьерных съемок. Его на самом деле трясло: экспресс стоял на специальной платформе, которая создавала иллюзию движения по рельсам. Брана отказался от хромакея и по бокам вагоны окружали настоящие экраны, на которых крутились настоящие кадры, снятые с поезда. "Многих из нас в этой декорации на полном серьезе укачивало, настолько силен был эффект присутствия", - говорит режиссер.

Отвлечься от сюжета соверешенно невозможно, даже если вы перед походом в кино еще раз прочитали Кристи. Брана в духе самого Эркюля Пуаро, известнейшего перфекциониста, старался сделать фильм совершенным. Некоторые критики говорят, что получилось именно так.

Споры возникли вокруг фигуры Пуаро в исполнении Браны. Proficinema.ru назвал его смесью Гамлета и Бэтмена. И вообще, усы у него не черные, глазки не маленькие и острые, он не похож на бельгийца и "маленького смешного человечка". Многие говорят, что Брана все же умудрился схватить "дух" Пуаро, однако для тех, кто привык к классике (например, Давиду Суше), образ будет понятен не сразу.

Между тем, на создание усов ушло несколько месяцев. Агата Кристи говорит в книге, что это были "самые великолепные усы в Англии". Такими они и вышли. Это практически маска. У этих усов есть своя роль в фильме - они должны производить на людей большое впечатление, так, чтобы при этом сам Пуаро оставался в тени.



Брану также обвиняют в излишней театральности. Актеры как будто выходят из-за кулис и просто декламируют реплики. Да и финальная сцена, в которой все герои рассажены за огромным столом, выглядит наиграно. Это, впрочем, не мешает общему восприятию.

Фото: kinopoisk.ru