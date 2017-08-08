​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Валериан и город тысячи планет"

10 августа на экраны выходит один из самых долгожданных фильмов года - картина "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона, некогда подарившего миру шедевральные "Люси" и "Пятый элемент". Это будет поистине завораживающее космическое путешествие.

Действие фильма разворачивается в 2740 году. На космической станции "Альфа" мирно живёт 17 млн существ с разных планет. Агента полицейских сил Валериана вместе с напарницей Лорелин отправляют исследовать галактическую империю, они впутываются в подозрительное дело и должны раскрыть межгалактический заговор, чтобы спасти цивилизацию от уничтожения. Главные роли исполнили Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь. В фильме снялись также Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук и другие.



В основу картины лег французский комикс "Валериан и Лорелин". Он был создан Пьером Кристином и Жан-Клодом Мезьером и в этом году отмечает 50-летие. Серия насчитывает 21 полноценный том, не считая коротких историй. Идеи из комикса были заимствованы для фильмов "Звездные войны" и "Пятый элемент" (поклонники наверняка заметят сходство).

"Когда я снимал "Пятый элемент", то пригласил художника из "Валериана", Жан-Клода Мезьера, и он работал со мной полгода, - рассказал Бессон, - именно он первым предложил мне снять фильм по комиксу". "Валериан", однако, снят на английском языке и с англоязычными актерами, чтобы завоевать большую аудиторию.

Затраты на производство фильма составили почти 178 млн долларов. Это самый дорогой в мире французский фильм. Почти 100 млн потратили только на спецэффекты. Бессон считает, что оно того стоило. Режиссера, кажется, не заботит, что фильм, возможно, не окупится. Первый вариант сценария он набросал еще десять лет назад, но выбросил после выхода "Аватара". Бессон понял, что технологии шагнули вперед и все нужно полностью переделывать.

"Я хочу, чтобы зрители настолько обалдели от увиденного, чтобы в конце у них не было выбора, кроме как посмотреть фильм еще раз", - сказал Бессон. И ему это удалось. Фильм - один сплошной визуальный аттракцион. Миры здесь населены абсолютно рекордным количеством инопланетных тварей всевозможных типов, расцветок, степеней жуткости и агрессивности. Все это разношерстное скопище сияет, пестрит и переливается. Зрелище волшебное и завораживающее, способное покорить зрителя от мала до велика.

Работая над миром "Валериана", Бессон разослал письма во многие кино- и дизайн-школы по всему земному шару и попросил создать планету и инопланетян. Из 2000 участников он выбрал 10. Их средний возраст был около 19 лет. В конечном итоге, выбрали пять человек, которые целый год создавали варианты миров, планет и их обитателей. А в результате получилось 6000 разных образов. Через год Бессон нанял еще пятерых человек, которые также трудились в течение года. "А потом всех десятерых я посадил в одну комнату. Я хотел защитить их от любого влияния, и первое время им не разрешалось ни с кем разговаривать, кроме меня", - рассказал режиссер в интервью "Российской газете".

Бессон, которого и раньше считали мастером визуализации всяких воображаемых вселенных, на этот раз переплюнул самого себя, создав по-настоящему эпичную красотищу на экране.



Однако критики уже добавили ложку дегтя во все это великолепие. Многие отмечают, что главные герои какие-то юные и недозрелые для людей, которые хотят избавить мир от гибели. Валериан влюблен в Лорелин, но любовь у них инфантильная. Уже из трейлера понятно, что они напоминают персонажей фильма "Дети шпионов". Среди минусов картины - запутанный сценарий: сюжетная линия развивается слишком быстро, чтобы разобраться, что вообще тут происходит.



На вопрос о сиквеле, Бессон пока отвечает уклончиво, но не исключает, что если фильм понравится мировому зрителю, то продолжению быть.

Фото: kinopoisk.ru