​Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм "Взрывная блондинка"

С 27 июля в прокат выходит шпионский триллер Дэвида Литча "Взрывная блондинка" с оскароносной Шарлиз Терон и Джеймсом МакЭвоем в главных ролях. Это будет настоящим подарком для любителей отчаянного мордобоя и кровищи на экране.

Чтобы понять, насколько крутость этого боевика зашкаливает, достаточно вспомнить кто такой Дэвид Литч. Он полжизни мечтал снять какое-нибудь месилово и в итоге снял мрачно-брутального и безумного стильного "Джона Уика", в котором Киану Ривз два часа подряд стреляет во все, что видит. Герой мгновенно стал культовым. Теперь Литч решил надеть на Джона Уика юбку.



В основе "Взрывной блондинки" - графический роман Энтони Джонстона "Самый холодный город". Сюжет развивается в 1989 году, накануне падения Берлинской стены. Но перед тем как она рухнет, в городе произойдет занимательная шпионская история.

В Берлине был убит агент британской разведки, работавший под прикрытием. У него имелся список, содержащий имена всех шпионов, работающих в Берлине, причем со всех сторон. Тело агента обыскано, но список не найден. Теперь его предстоит разыскать шпионке Лоррейн Бротон. Она объединяется с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем, чтобы защитить коллег из MI6 от провала.

Конечно, здесь не обойдется без Советского Союза. Нас ждет много смешного русского языка, автомобилей и вообще соответствующего антуража.

Лоррейн - настоящий профессионал, считает себя самой крутой и власть мужчин не признает. Кроме того, она невероятно сексуальна. Бисексуальна. В фильме полно эротических сцен, и самой горячей станет та, где партнершей Шарлиз Терон выступит София Бутелла.

Критики по достоинству оценили реализм сцен. Тут поработал оператор Джонатан Села, который работал с Литчем над "Джоном Уиком".







Это по-настоящему мужское кино, снятое настоящим мужиком для настоящих мужиков. В нем есть драки с потрясающей хореографией, погони, перестрелки и лихо закрученные сюжетные линии. Шарлиз Терон то и дело вступает в рукопашные схватки, колотит противников всем, что под руку попадается, включая электроплиту, и втыкает в них каблуки и разнообразный слесарный инструмент. А в перерывах красиво стреляет глазками и оголяется. Ну, это ли не счастье?



Фото: www.kinopoisk.ru.