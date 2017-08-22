​Кинопремьера недели. Почему нужно снова посмотреть "Терминатор 2: Судный день"

Он обещал вернуться - он вернулся. 24 августа на экраны выходит обновленный во всех смыслах, культовый боевик Джеймса Кэмерона "Терминатор 2: Судный день".

У нас есть два киборга - жидкий Т-1000, который оказался в прошлом, чтобы убить будущего спасителя человечества Джона Коннора, и механический Т-800, которого Джон Коннор прислал из будущего, чтобы защитить себя же в юном возрасте. И нас ждет грандиозная битва в совершенно новом свете. Режиссёр решил переформатировать "Терминатора 2" в 3D, и на это было несколько причин.



Во-первых, франшиза, мягко говоря, зашла в тупик: пятый "Терминатор" - "Генезис" - не то чтобы провалился в прокате, но получил преимущественно негативные отзывы критиков, и зрителями был встречен весьма прохладно. Джеймс Кэмерон признал этот факт. Он стал думать, можно ли как-то оживить франшизу и в одном из интервью рассказал, что, скорее всего, будет снимать новую трилогию.

Во-вторых, режиссёр решил повторить тот грандиозный финт ушами, который он уже проделал с "Титаником" в 2012 году. В мире "Титаник 3D" собрал $343 млн, в России - 394 млн рублей. Такой кассе мог бы позавидовать любой новый фильм, вышедший в тот год.

В-третьих, из всех творений Кэмерона именно второй "Терминатор" как нельзя лучше подходит для конвертации в 3D. В 1991 году он собрал в кассах почти 520 млн долларов и стал одним из самых прибыльных сиквелов в истории кино.

Апгрейдить первый "Терминатор" вовсе не было смысла, поскольку, по признанию самого Кэмерона, это шероховатое, снятое при естественном освещении низкобюджетное кино, на конвертацию которого пришлось бы потратить больше времени, чем на съемки.

"Терминатор: Судный день" завоевал два десятка самых разных наград, в том числе четыре "Оскара". Теперь наконец-то всем будет понятно, за что получили свой "Оскар" гримеры. Напомним, пять часов требовалось, для того чтобы наложить грим Терминатора в концовке фильма и ещё час, для того чтобы его снять. Но всё это зрители не могли оценить по достоинству из-за отсутствия достойных технологий.

Конвертацией "Терминатора 2" в 3D занимались те же специалисты, что работали над "Титаником" и "Аватаром". Команде оцифровщиков и колористов пришлось изрядно потрудиться. Работа заняла почти год.

Впрочем, в фильме 1991 года спецэффекты были уже настолько продвинутыми, что актуальны по сей день. Те, кто уже посмотрел обновлённого "Терминатора", говорят что фильм сохранил все важные детали, но качество картинки поистине впечатляет. Именно поэтому фильм стоит посмотреть, хотя сюжет нам известен досконально и мы точно знаем, чем там всё закончится.

Возможно те, кто не смотрел "Судный день" в видеосалонах (да что там говорить, еще и не родился тогда), сочтут его очень крутой новинкой. А те, кто знаком с оригиналом, будут иметь возможность сравнить ощущения.



Фильм остается актуальным не только по спецэффектам, но и по самой мысли, положенной в основу. Несметное количество фильмов было снято на тему восстания роботов и их битвах с людьми, но "Судный день" всегда будет считаться одним из главных. Во многом благодаря идее (тоже, в общем-то, не новой) о том, что и в киборге есть человечность.

Фото: kinopoisk.ru.