Кинопремьера недели. Почему стоит посмотреть фильм "Пираты Карибского моря 5"

25 мая на экраны выходит пятая часть саги о капитане Джеке Воробье - "Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки". Она обещает быть еще зрелищнее, чем предыдущие, несмотря на то, что будет самой короткой.

С премьеры четвертого эпизода "На странных берегах" прошло уже шесть лет. Съемки пятой части студия Disney начала еще в 2015-м, и это одна из наиболее долгожданных премьер.



В этой серии капитан Джек Воробей, растерявший удачу и слишком долго путешествующий по суше, обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар (его великолепно играет Хавьер Бардем) и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт - трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.









История, как мы видим, почти не отличается по сюжету от той, что была в оригинале 2003 года. Впрочем, во всех частях по сути происходит одно и то же - есть странный артефакт, за которым открыта охота, фактурный враг и, собственно, капитан Джек Воробей. Так что и сейчас зрителям гарантировано дежа вю. В одном из интервью Орландо Блум назвал пятую часть "мягкой перезагрузкой".









Поначалу говорили, что любовная парочка в исполнении Орландо Блума и Киры Найтли не вернутся в фильм, затем решено было все же их вернуть на радость поклонникам. Однако, им дали лишь эпизодические роли. Но полностью обойтись без любви, конечно, было нельзя. Так что будет драма, но с другими, молодыми и малоизвестными артистами: Каей Скоделарио и Брентоном Туэйтсом.









Что остается неизменным, так это великолепный капитан Джек Воробей. Он всё так же любит ром и женщин, но терпеть не может всех остальных, осыпая их едкими шуточками. В этом фильме, благодаря флэшбеку, мы узнаем, как Джек стал капитаном корабля, и увидим юного Джонни Деппа, как следует омоложенного компьютерными технологиями.









Вообще, начиная с этого фильма, единственными актёрами, снявшимися во всех частях франшизы, станут Джонни Депп в роли Джека Воробья, Джеффри Раш в роли капитана Гектора Барбоссы и Кевин МакНэлли в роли Гиббса.

Критики уже разгромили новый фильм франшизы. "Каким бы шармом и харизмой не обладал Джонни Депп в прошлом, они окончательно утонули в море", - пишет Time Out. "Франшиза теряла часть своего блеска с каждой новой серией, но никогда еще фильм из серии "Пираты" не оставлял такого удручающего ощущения несущественности и формальности", - вторит издание Variety.

Судовые сцены были сняты перед гигантским наружным хромакеем в Хеленсвейле. Съемки фильма переехали в Парк Дуг Дженнингс с 30 марта по 15 июня 2015 года для водных сцен. Тем не менее, из-за сильной морской болезни среди актеров и съемочной группы, киносъемки переехал в Raby Bay для более спокойных водных сцен.



Для героев фильма сшили 2000 костюмов. Больше двух часов ежедневно занимало у гримеров превращение Хавьера Бардема в "зомби"-пирата, капитана Салазара. Над фантастическими сценами работали лучшие художники современности - чего стоят только гигантские полумертвые акулы. Так что новые "Пираты" определенно станут одним из самых фееричных и "карнавальных" фильмов франшизы.

Фото: kinopoisk.ru.