​Кладбищенский хип-хоп. В Барнауле выступит московский клауд-рэпер Pharaoh

24 сентября в Барнаул приедет Pharaoh с концертом Lonely Star. Это, пожалуй, самый популярный исполнитель стиля клауд-рэп, безумно популярного среди подрастащего поколения.

Его настоящее имя Глеб Голубин, и сейчас ему 21 год. С 6 до 13 лет мальчуган профессионально занимался футболом, выступал за "Локомотив", "ЦСКА" и "Динамо" и учился в гимназии № 1409, а потом поступил на журфак МГУ. Он любил слушать Rammstein и Снуп Дога, а в интервью любимыми музыкантами называл Курта Кобейна, Мэрилина Мэнсона и Кида Кади.

Собственно, его творчество - это такая смесь мрачных загробных настроений с духом рэперского юношеского максимализма. Несколько лет назад никто и знать не знал о клауд-рэпе, но появился Pharaoh, и сразу завоевал сердца молодежи этой странной, "медленной" разновидностью хип-хопа.

Первой записью Глеба стала песня "Cadillac", записанная на студии его друзей в конце 2013 года. Известность к музыканту пришла в феврале 2014 года, когда вышел клип на песню "Ничего не изменилось", а следом за ним, весной - микстейп "Уаджет". В августе всё того же года Глеб опубликовал и второй микстейп Phlora.

Летом 2015 года вышел микстейп Dolor. Критики назвали исполнителя смесью Джастина Бибера и Курта Кобейна и не переставали удивляться: за творчеством музыкантов вроде ничего не стоит, но музыка максимально актуальна и востребована среди молодежи.

Новая волна популярности накрыла Голубина в 2015 году, когда в интернете активно стали обсуждаться скандальные клипы на синглы "Black Siemens" и "Champagne Squirt". До того, как клип "Black Siemens" был удален, он успел собрать около 10 миллионов просмотров на YouTube. Сейчас на счету исполнителя 5 сольных дисков и 14 видеоклипов.

Личную жизнь Фараона постоянно обсуждают. Поклонниц у него предостаточно. Одна из его бывших девушек – солистка группы "Серебро" Катя Кищук. А в начале 2017 года Глеб стал встречаться со скандальной моделью, дочерью прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алесей и постоянно появляется с ней на всевозможных тусовках.

Место: клуб "Фараон"

Время: 24 сентября, 19:00

Цена: 900-2200 рублей.

Фото: vk.com/coldsiemensfan.

