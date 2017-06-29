Кто из знаменитостей приедет на Алтай этим летом

В регионе наступило летнее "затишье" гастрольных туров, но некоторые столичные звезды все же нашли повод встретиться с алтайскими поклонниками. Самые интересные гости — в нашем обзоре.

"Игроки"



Altai Palace запустил в этом году первый "фестиваль музыки и солнца". Все лето (а точнее — каждую субботу) для гостей игорного комплекса будут петь и играть диджей-сеты звезды российской и зарубежной эстрады. На Altai Palace Fest уже выступили "Градусы", "Банд'"Эрос" и DR. ALBAN. Впереди — концерты "Блестящих", "Фабрики", Uma2rman и Quest Pistols Show, а также Олега Газманова, Любэ и "Иванушек International". Закроет фестиваль музыки и солнца диджей SMASH, 12 августа. Входной билет на каждый концерт стоит 1000 рублей.



Подробнее: altaipalace.ru



Кинематографисты

Традиционные встречи со знаменитостями ждут жителей края в "Шукшинские дни на Алтае". Уже точно известно, что гостями фестиваля в этом году станут именитые артисты: актеры Федор Добронравов и Кирилл Плетнев, заслуженный деятель искусств, режиссер Борис Токарев и музыкант (а с недавних пор — и кинорежиссер) Гарик Сукачев. Фестиваль стартует 18 июля в театре драмы. Почетные гости обязательно пройдут по "красной дорожке" на открытии, поучаствуют в автограф-сессии, а потом наверняка посетят большой финальный праздник, который состоится в Сростках 22 июля.

Подробнее: shukshinfest.ru

Литераторы

"Шишковка" подготовила сюрприз ценителям современной литературы. 18 июля в библиотеке устроят творческую встречу с литературоведом и писателем Евгением Водолазкиным. Жители края смогуть не только втретиться с автором нашумевших романов "Лавр" и "Авиатор", но и получить подарок: в обмен на лучший вопрос гостю можно будет выиграть его книгу с автографом. Победителей будет трое. Вопрос нужно прислать до 10 июля по адресу biblio-reklama@mail.ru (с пометкой "Вопрос Водолазкину").

Кроме того, в "Шукшинские дни" в билииотеке выступят главный редактор журнала "Роман-газета" Юрий Козлов, писатель Андрей Молчанов, поэты Андрей Гришаев и Мария Маркова.

Подробнее: akunb.altlib.ru

Пляжники

Совместить пляжный отдых с живой музыкой, танцами и шоу-программой можно на курорте "Причал 22" — на Яровое этим летом съедутся десятки звезд. Так, в июле там выступят певица Наргиз и рэпер Джиган, группы "Бандэрос" и "Каспийский груз", диджеи МС Жан, Alex Astero, Systemdo, Tarantino и Kirillish. Приедут также артисты "Аншлага" вместе с Региной Дубовицкой, девушки из юмористической передачи Comedy Woman и комики Stand Up: Иван Усович, Виктор Комаров, Нурлан Сабуров и Алексей Щербаков.

Афиша августа тоже потихоньку обновляется: в конце лета на Яровом точно выступят диджей Денис Агамиров и певица Юля Паго.

Подробнее: yarovoe-travel.ru