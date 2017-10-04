​Кто приедет в Барнаул с гастролями в октябре

Концертный сезон в Барнауле набирает силу. Октябрьская афиша полна интересных событий. Помимо местных талантов, почти каждый день к нам будут приезжать гастролеры. Рассказываем про самые интересные концерты октября.

Григорий Лепс



Артист отмечает 55-летие масштабным туром по стране. Обладатель десятка "Золотых граммофонов", восьмикратный лауреат "Песни года", Григорий Лепс представит в Барнауле программу #ТыЧегоТакойСерьезный/

Место: дворец зрелищ и спорта

Время: 5 октября, 19:00.

Цена: 1600-5000 рублей.

Вячеслав Бутусов

Легендарный "Наутилус Помпилиус" празднует 35 лет творчества. "Нау" - это гимн не одного поколения, актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Бутусов представит зрителям новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы.

Место: ДК моторостроителей

Время: 6 октября, 19:00

Цена: 1200-4000 рублей.

TANGO EXTREMO

В Аргентине, на родине танго, не очень-то жалуют исполнителей родной музыки из Европы, считая, что танго – в крови. Но для голландской команды TANGO EXTREMO делают исключение. Это невероятный коктейль из аргентинской и бразильской музыки, а так же классики, джаза и импровизации, главным ингредиентом которого неизменно остается танго.

Место: краевая филармония

Время: 10 октября, 19:00

Цена: 300-650 рублей.

Удо Диркшнайдер

Сольный концерт одного из основателей легендарной немецкой хэви-метал-группы Accept. В 1987 году он создал собственный проект U.D.O, который по версии DigitalDreamDoor занял 29 место в списке 100 лучших пауэр-метал-групп всех времен.

Место: ДК "Сибэнергомаш"

Время: 10 октября, 19:00

Цена: 2100-3900 рублей.

Наргиз

Исполнительница впечатляет и сильным голосом, и колоссальным взаимодействием с публикой. Живой звук и минимализм декораций на сцене придают шоу Наргиз реалистичность и искренность. Певица представит новую программу "Шум сердца".

Место: ДК моторостроителей

Время: 15 октября, 19:00

Цена: 1600-3000 рублей.

LOUNA

Известная российская рок-группа LOUNA готовит концептуальное шоу, которое обещает стать самым ярким в концертной истории группы, особое внимание уделено здесь звуку, свету и декорациям. Это будет презентация нового альбома "Дивный новый мир".

Место: клуб "Фараон"

Время: 17 октября 19:00

Цена: 1400-2600 рублей.

Чулпан Хаматова

За свою карьеру актриса сыграла более 50 ролей в кино и около 30 в театре. Творческий вечер Чулпан Хаматовой – явление нечастое и потому ценное. Помимо рассказа о работе в кино и театре и своей жизни, Чулпан прочтет важные для нее стихотворения под аккомпанемент выпускницы Московской консерватории им. П.И. Чайковского Полины Кондратковой.

Место: театр музкомедии

Время: 19 октября, 19:00

Цена: 1500-3500 рублей.

Любэ

Концерт посвящен лидеру коллектива Николаю Расторгуеву. На концерте прозвучат всеми любимые и уже успевшие стать народными хитами "Давай за", "Главное, что ты есть у меня", "Ребята с нашего двора", "Там, за туманами", "Комбат", "Ты неси меня, река", "Атас", "Станция Таганская" и многие другие, а также песни с нового альбома "За тебя, Родина-мать".

Место: дворец зрелищ и спорта

Время: 22 октября, 19:00

Цена: 1500-4000 рублей.

Кукрыниксы

Концерт, посвященный 20-летнему юбилею группы. На официальном сайте уже объявлено о том, что "Кукрыниксы" заканчивают свое существование. В плей-листе будут все хиты, значимые песни, на которых строилась музыка и жизнь группы.

Место: клуб "Фараон"

Время: 22 октября, 19:00

Цена: 1500-2700 рублей.

LOBODA

Яркая и харизматичная Светлана Лобода впервые в Барнауле. В этом году она представила сольный альбом, за короткий срок побивший все мыслимые рекорды продаж. Каждый ее видеоклип - маленькое кино, а концерты - симбиоз стилей и направлений. Хит №1 - рекордсмен чартов "Твои глаза". Над программой, которую привезет певица, работали сразу несколько лучших режиссеров-постановщиков. Тур обещает быть грандиозным.

Место: дворец зрелищ и спорта

Время: 23 октября, 19:00

Цена: 1300-3800 рублей.

Стас Михайлов

К 2007-му в гастрольном багаже Михайлова уже были лучшие площадки страны, включая Кремлевский дворец, а в качестве бонусов - весь набор "Золотых граммофонов", "Песен года" и "Стопудовых хитов". В новой программе есть и новые песни, и те, которые всегда, при любых обстоятельствах, на любых площадках, подпевает весь зал.

Место: дворец зрелищ и спорта

Время: 24 октября, 19:00

Цена: 1500-4500 рублей.

Александр Маршал

Юбилейным концерт к 60-летию артиста. За плечами Маршала почти два десятка сольников, увенчанных "Золотыми граммофонами", "Шансонами года" и прочими музыкальными премиями. Все хиты Маршал споет на концерте. Часть из них - вместе со всем залом.

Место: театр драмы

Время: 27 октября, 19:00

Цена: 1500-3500 рублей.

Олег Митяев

Большая сольная программа "Почему мы так долго не видимся?". На концерте артист исполнит новые, ранее не издаваемые песни. Конечно же, прозвучат старые хиты, ставшие своеобразными гимнами разных фестивалей. Среди них: "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались", "С добрым утром, любимая", "Крепитесь люди, скоро лето", "Соседка", "Небесный калькулятор" и многие другие. Аккомпанировать Олегу Митяеву будут Леонид Марголин и Родион Марченко.

Место: театр музкомедии

Время: 31 октября, 19:00

Цена: 1200-2400 рублей.