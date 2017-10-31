​Кто приедет в Барнаул с гастролями в ноябре

В ноябре в Барнауле выступят отечественные звезды первой величины, рэперы, ностальгические группы 90-х. Будет уникальный симфонический проект, легенда мирового блюза и кошки. Рассказываем, куда стоит сходить в этом месяце.

Валерий Леонтьев



Легенда Советской и Российской эстрады отмечает юбилей - 45 лет на сцене. Валерий Леонтьев - народный артист России, режиссер, лауреат всевозможных наград и премий - объединил в одном шоу лучшие песни разных лет, добавив немало блистательных премьер, безупречную хореографию, потрясающие костюмы и яркие спецэффекты.

Время: 1 ноября, 19:00

Место: театр музкомедии

Цена: 1800-4500 рублей.

Хор Турецкого

Легендарная арт-группа отмечает 25-летие. В ходе мирового тура коллектив представит в Барнауле юбилейное шоу #СТОБОЙИНАВСЕГДА. Коллекционные голоса, лучшие композиции за все эти годы, авторские песни, настоящее шоу с оригинальной режиссурой и сценографией, сюрпризы от "юбиляров" – все это, а также многое другое ожидает зрителей в этот вечер.

Время: 3 ноября, 19:00

Место: дворец зрелищ и спорта

Цена: 800-4000 рублей.

Страна Кошландия

Московский театр кошек Владимира Куклачева представляет новый спектакль, в котором задействованы 35 пушистых красавцев и красавиц. Это история, в которой о своих необыкновенных приключениях на пути к исполнению мечты о прекрасном саде цветов человеческим языком расскажет главный герой Волшебный кот (артист театра кот Буслай) и его друг (Владимир Куклачев). Спектакль ненавязчиво поучает малышей, как важно найти и не потерять верного друга, и вместе преодолеть все трудности на пути к светлой мечте.

Время: 6 ноября, 12:00

Место: театр музкомедии

Цена: 600-1500 рублей.

J.C. Smith

Выдающийся блюзмен, известный потрясающей энергетикой и харизмой снова в Барнауле. Он записывался и выступал на одной сцене с такими легендами, как Hubert Sumlin, B.B. King, BuddyGuy, Buddy Miles, Son Seals Willie Bigeyes Smith, Pinetop Perkins и многими другими. Последний альбом артиста Defining Cool (2009), вошел в номинацию 52-ой премии Грэмми, как "Лучший современный блюзовый альбом" и 20 недель держался в первой двадцатке национального хит-парада.

Время: 7 ноября, 19:00

Место: филармония

Цена: 350-650 рублей.

Александр Малинин

Артист выступит с новой классической программой "Влюбленный в романс". Это концерт, который станет настоящим подарком для всех ценителей старинного русского романса и многочисленных поклонников творчества артиста. Уникальности концерту добавят специальные гости – народная артистка Республики Северная Осетия-Алания Вероника Джиоева, симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и Государственная академическая хоровая капелла имени А.А. Юрлова.

Время: 13 ноября, 19:00

Место: театр драмы

Цена: 1200-3200 рублей.

Симфоническое кино

Легендарный Юрий Каспарян в сопровождении большого симфонического оркестра сыграют в Барнауле песни группы "Кино". Специально для "Симфонического КИНО" сын Виктора Цоя Александр создал видеоряд, полностью отражающий стилистику легендарной группы. Тщательная работа над визуализацией проекта удивит зрителей не только красотой звучания, но и зрелищностью.

Время: 16 ноября, 19:00

Место: ДК Сибэнергомаш

Цена: 1200-2800 рублей.

МОТ

Стремительно восходящая рэп-звезда музыкального лейбла Black Star inc., яркий, самобытный артист. Концерты Мота - всегда событие, он не только отлично читает рэп, поет, но и делает настоящее шоу с живыми музыкантами, а зал вторит каждой песне. МОТ - настоящий хитмейкер. Рейтинг популярности песен "Капкан", "На дне", "День и ночь" зашкаливает и продолжает расти.

Время: 16 ноября, 19:00

Место: клуб «Фараон»

Цена: 1200-3000 рублей.

Дискотека 90-х

Гостей ожидает трехчасовой танцевальный марафон. Современные спецэффекты, эксклюзивные декорации, профессиональное танцевальное шоу, световые эффекты. Весь вечер город будет танцевать под любимые хиты детства и юности. На сцене: Kevin McCoy (ex. BAD BOYS BLU), Андрей Разин и группа "Ласковый май", Александр Айвазов, Рома Жуков, Сергей Васюта и группа "Сладкий сон", Шура.

Время: 21 ноября, 19:00

Место: дворец зрелищ и спорта

Цена: 800-2000 рублей.

Пикник

Легендарная группа с революционно новой программой "Искры и канкан". Каждое выступление группы «Пикник» - это сюрреалистический спектакль, пронизанный мистикой и тайной. Для каждой концертной программы создают уникальные декорации и видеоряды, а также до мелочей продумывают сценографию и визуальные акценты.

Время: 22 ноября, 19:00

Место: театр музкомедии

Цена: 2200-3600 рублей.

Филипп Киркоров

Уникальный спектакль "Я" Филиппа Киркорова в постановке Франко Драгоне и интернациональной команды его единомышленников – профессионалов мирового уровня: хореографа-постановщика Тони Теста (США), архитектора и дизайнера Маркоса Виналя (Бельгия), художника по свету Алана Лорти (Канада). Россия представлена прославленным кутюрье Валентином Юдашкиным, который взялся за разработку костюмов и режиссером Павлом Брюном, давним соратником Франко Драгоне, вместе с которым они создали пять спектаклей в Cirque du Soleil и шоу "A New Day" для Селин Дион.

Время: 24 ноября, 19:00

Место: ДК моторостроителей

Цена: 3000-10000 рублей.

Моральный кодекс

Уникальный на российской рок-сцене коллектив, сочетающий рок с блюзом, фанком и джазом. Бессменным лидером группы уже 28 лет остается Сергей Мазаев. "Мы первыми из первых начали играть в нашей стране танцевальный рок-н-ролл, диско-рок, замаскированное под тяжелую музыку диско, а принципом нашего творчества с самого начала был минимализм, разумный минимализм", - так определяют свой стиль сами музыканты.

Время: 30 ноября, 19:00

Место: театр драмы

Цена: 1200-3500 рублей.