​Куда пойти в Барнауле в эти выходные: 14 и 15 октября

Фестиваль ледолазания, концерт Наргиз, бесплатные мастер-классы и много (правда много) спектаклей. Рассказываем, куда пойти в Барнауле в эти выходные.

Москвичи на барнаульской сцене

На сцене барнаульской "Спички" 14 и 15 октября выступит Московский театр "Студия. Project". Это молодой коллектив, творческое объединение актеров, режиссеров, художников, драматургов, которые не боятся экспериментов на сцене и за ее пределами. Театр покажет барнаульцам четыре ярких камерных спектакля: "Фрекен Жюли", "Оглянись в гневе", "Дочка" и "Дон Кихот". Подробнее можно прочитать здесь.



Самый искренний рок

15 октября в ДК Моторостроителей выступит певица Наргиз с новой программой "Шум сердца". Нас ждёт искренний рок и фолк-рок от, наверное, самой яркой участницы всех сезонов шоу "Голос". Начало в 19:00, стоимость билетов 1000-3000 рублей.

Танцуем всё

15 октября танцевальная школа FDS устраивает День открытых дверей. Гостей ждёт "дегустация" всех танцевальных направлений, а так же розыгрыши, сюрпризы и подарки. Это для всех, кто еще не решился начать танцевать, очень хочет научиться и почему-то откладывает. Начало в 13:30.

Воскресные потягушки

Также 15 октября студия персонального формата "Твой шпагат" проведёт бесплатный открытый урок по эффективной растяжке. Адрес Ползунова, 52-а, начало в 14:00. Обязательна предварительная запись по телефону +7 (923) 750-75-33.

С шуткой и музыкой

Театр драмы 14 октября покажет спектакль "Танго длиною в жизнь". В этой нежной постановке — четыре времени года, четыре возраста любви под струнный квартет. Ее жанр в театре определяют как "флиаки", что в переводе с греческого языка означает "шутка". На сцене прозвучат песни известного театральному зрителю композитора Виктора Стрибука. В ролях — Вячеслав Сысоев, Анастасия Кузнецова, Дмитрий Чижук, Анастасия Дунаева. Начало в 17:30, стоимость билетов 100-400 рублей.

Спортивные выходные

В парке "Изумрудный" в эти выходные откроют сезон ледолазания. В этом году квалификационный раунд пройдет в формате фестиваля, а это значит, барнаульцев ждет много разнообразных трасс (от суперлегких, для тех кто решил впервые взять в руки инструменты и примерить кошкоботы, до трудных и зрелищных), спортивные конкурсы, слэклайн, который смогут освоить все желающие, музыка и горячий чай. Программу можно посмотреть здесь.

Попробуй собери

14 и 15 октября в Библиотеке имени Крупской пройдёт первый Алтайский чемпионат по спидкубингу "Barnaul Open 2017". Это будет захватывающий турнир по скоростной сборке кубика Рубика и других головоломок на время. Вы увидите сборку кубиков не только руками, но и ногами, с закрытыми глазами, одной рукой и множество других дисциплин. Начало в 10:00.

Легенды в "Городе"

В музее "Город" работает выставка литографий Пабло Пикассо, Василия Кандинского и Хуана Миро — более 70 картин приехали в Барнаул из Красноярска. Именно благодаря этим авторам весь мир узнал фовизм, кубизм, абстракционизм и сюрреализм, так что их работы стоит увидеть вживую. Экспозиция работает ежедневно с 10.00 до 18.00, вход платный (250 рублей).

Читка в "Кислороде"

15 октября проект More Drama Plz, Московский театр "Студия. Project", творческое пространство "Кислород" приглашают барнаульцев на читку и обсуждение новейшего текста Вадима Климова — пьесы "Рыбанём". Режиссёр читки – Алексей Доронин. Начало в 14:00, стоимость билета 100 рублей.