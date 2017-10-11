​Легенда хеви-металла Удо Диркшнайдер впервые выступил в Барнауле

Великий немецкий рокер со своей группой U.D.O. зажёг на барнаульской сцене 10 октября. Покорившая мировую сцену группа, чьи альбомы расходятся огромными тиражами по всему миру, впервые выступила в нашем городе. И сразу с прощальным концертом.

Удо создал группу Accept еще в 1970-х, а десятилетием позже к ней пришел небывалый успех. По версиям различных критиков, журналов и студий звукозаписи Accept постоянно попадал в рейтинги величайших метал-групп всех времён и народов. Возможно, из-за подчёркнуто брутальной, агрессивной ритмической музыки, которую называют "тевтонский рок" и которую ни с чем не спутаешь.



Как объявили музыканты, в туре 2017 года они в последний раз исполнят лучшие песни группы Accept времён Удо Диркшнайдера. На хитах 1980-х годов Accept выросло не одно поколение любителей тяжёлой музыки. После ухода из Accept Удо создал свою группу, но, по просьбам поклонников, продолжал исполнять старые композиции.

В двухчасовую программу вошли лучшие песни, созданные во время совместной работы Диркшнайдера и Accept. На концерте прозвучало более 20 композиций. Легендарный исполнитель в последний раз спел со сцены "Metal Heart", "Breaker" и "Balls To the Wall". Теперь группа U.D.O. обещает исполнять только свой репертуар.



Это то случай, когда солидные 50-60-летние мужчины достали из сундуков старые футболки с логотипом Accept. Они притопывали между рядами, бежали к сцене вприпрыжку и выкидывали "козы" с обеих рук. Каждый выход трёх гитаристов, ударника и самого Удо на сцену ДК "Сибэнергомаш" сопровождался оглушительным свистом. Барнаульские поклонники хеви-металла от мала до велика отрывались по-полной.

Музыканты пожимали фанатам руки, бросали барабанные палочки и медиаторы в толпу и откровенно наслаждались восторгом публики. Сам Диркшнайдер, конечно, с акцентом, но на русском постоянно благодарил Барнаул за тёплый приём.

Перед тем, как прокатиться по российским городам, Удо успел побывать в украинских Киеве и Харькове. Турне по России началось с Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода, а после Барнаула продолжится Новосибирском, Владивостоком и Хабаровском.

Текст и фото: Оксана Килина.