​Легендарная панк-группа "Дубовая роща" даст гранд-концерт в Барнауле

17 ноября в Rock Pub выступит прославленная барнаульская панк-группа "Дубовая роща".

Программа концерта состоит из двух отделений. В первом гости услышат старый альбом "DEMO собачье", а во втором музыканты презентуют новый альбом, релиз которого намечен на следующую неделю. Он называется "Крупнейший за Уралом" Петтинг-центр".



Полное название "дубовиков" - арт-группа Творческое объединение «Дубовая роща № 6/17 ХО» из Барнаула. Она основана 4 декабря 1989 года.

Кроме музыки участники коллектива (совместно и индивидуально) занимаются "различными видами творческой деятельности" в области литературы, журналистики, живописи, театра, современных синкретических форм. Некоторые работают в офисах крупных компаний или стали депутатами.

Вот что пишут о ребятах критики: "Дубовая роща N 6/17X0" - уникальное явление на алтайской (и, пожалуй, не только) рок-сцене. Так прикалываться, как "дубовики", у нас не умеет никто. И "Дубовая роща" поёт со сцены всякую чепуху, но такими высокопарными выражениями, а их музыка настолько великолепно сыграна и преисполнена такого драматизма, что удержаться от смеха просто невозможно".

По традиции группа будет встречать гостей "хлебом-солью".

Ирина Чёрная - вокал, Виктор Кепкин - эл-гитара, вокал, Вадим Вязанцев - эл-балалайка, вокал, Иван Говорухин - бас, вокал, Андрей Волков - барабаны, Иван Наумов - труба.

Начало в 21:00. Вход 200 рублей.