Мастер, музыка и Маргарита: в Барнауле показали перформанс по Булгакову

Актёры театра драмы и Молодёжного театра объединились в творческий коллектив "ДуэтриоИхЧетвероЪ" и выступили перед зрителями в Доме актёра 2 октября.

Отрывки из "Мастера и Маргариты" соединились с авторской музыкой коллектива и вылились в музыкальный перформанс "Беспокойный день". Название взяли из одноимённой главы знаменитого романа.

Музыку к спектаклю написал в итоге Семён Сковородин, и она стала, пожалуй, одним из главных персонажей. "Я не музыкант в прямом смысле, но после прочтения этого романа и у меня в голове что-то зазвучало, – рассказывает Александр Савин, актёр и художественный руководитель Дома актёра. – Наша постановка – это не классика – её и в театрах хватает. Это эксперимент".

Идея постановки в том, чтобы объединить артистов и зрителей в одно, чтобы между ними возникло творческое общение, "химическое притяжение" актёра и публики.



На сцене не было реквизита, кроме музыкальных инструментов. Актёры – Александр Савин, Вячеслав Сысоев, Алина Раченкова и Семён Сковородин – пели, играли мелодии, зачитывали наизусть отрывки из книги сразу за всех персонажей Булгакова.

Идея постановки возникла на фестивале имени Золотухина, во время капустника актёров Молодёжного театра. Тогда, поставив несколько сценок, Александр Савин убедился в интересе публики. Всего за неделю четверо артистов полностью подготовили свой необычный спектакль по роману "Мастер и Маргарита". Артистам уже высказали замечания: это, мол, не Булгаков. Но они и не претендуют. "Беспокойный день" – это их собственный спектакль на основе булгаковского романа.

Зрители постановкой остались довольны.

"Мне очень понравился спектакль. Ребята в очень интересном направлении движутся. Эксперимент в хорошем смысле неровно сделан: в некоторых моментах степень напряжения была высокой. Отлично сочетались и актёрская игра, и музыка, и игра света. Были, конечно, и небольшие "ямы" – но это нормально для эксперимента. Если всё будет ровно – значит, это уже отточенная классика", – поделилась впечатлениями Светлана Чистякова.

"Изначально я скептично отнеслась к тому, что провинциальные актёры замахнулись на моё любимое произведение Булгакова, – говорит Мария Чугунова. – Тем приятнее было удивиться сегодня: спектакль хороший. Ребята очень талантливы, им хочется воздуха! Я надеюсь, что эта культурная площадка станет точкой притяжения людей, любящих творчество".

В Доме актёра, расположенном в арт-пространстве "Кислород", по словам Савина, будет ещё много спектаклей, вечеринок и творческих встреч. "ДуэтриоИхЧетвероЪ" уже вынашивает идею для следующей постановки, но какой именно – пока секрет.

Текст и фото: Оксана Килина.